El autor de la puñalada cumplirá 7 años internado y otros 3 de libertad vigilada

Los dos colaboradores en el robo con violencia, 12 meses internos y 12 bajo vigilancia

La pareja que se deshizo del cuchillo estará 6 meses en Punta Blanca

Los cinco menores implicados de una u otra manera en el crimen del joven tetuaní Ibrahim Arraoui, perpetrado el pasado 10 de marzo, aceptaron ayer su implicación en los delitos que se les imputaban, asumiendo las penas acordadas entre el Ministerio Fiscal y las distintas Defensas personadas en el procedimiento, amén de la Acusación Particular, que defendía los intereses de la familia de la víctima.



Ante la juez de Menores, en la sala de la Sección VI de la Audiencia elegida únicamente por su mayor amplitud y a puerta cerrada, se selló una conformidad evitando así la celebración de una vista judicial que tenía previsto extenderse hasta la jornada de hoy.



Poco antes de las 9.30 horas, los cinco acusados llegaron a la sede judicial en un furgón de la Policía Nacional que los trasladó desde el centro de Punta Blanca, en donde permanecían internados desde su detención, a las pocas horas del crimen. Hace un par de semanas se había pretendido una conformidad que no fructificó porque el joven acusado de asestar la puñalada que terminó con la vida de Ibrahim la rechazó, y no cabía un acuerdo solo entre algunas de las partes. Ayer, por contra, todos aceptaron las penas que les llevarán a permanecer bajo régimen de internamiento varios meses, en el menor de los casos.



Así, tal y como adelantó FAROTV, el menor de 17 años acusado de matar a Ibrahim además de intentar robarle previamente aceptó una pena de 7 años de internamiento a puerta cerrada a los que debe sumar otros tres de libertad vigilada. En cuanto cumpla la mayoría de edad pasaría a continuar el internamiento en prisión.



Los otros dos adolescentes que se encontraban junto a él aquella tarde del 10 de marzo en la Ribera y que coparticiparon del robo con violencia, aceptaron una conformidad de 12 meses de internamiento cerrado y otros doce de libertad vigilada. Y por último los dos menores acusados de encubrimiento, porque fueron los que arrojaron el arma al mar tras toparse con los demás compañeros en su huida hacia Fuente Caballo, aceptaron 6 meses de internamiento cerrado y doce más de libertad vigilada. En el caso de estos últimos fue importante la confesión de uno de ellos al objeto de cerrar la investigación policial abierta, ya que el arma homicida usada nunca se encontró.



Tras aceptar los hechos y confirmar ante la magistrada titular del Juzgado de Menores su participación en el crimen, fueron trasladados de nuevo por la Policía Nacional al reformatorio de Calamocarro, en donde llevan ya tres meses.



Queda por determinar qué pasará con la indemnización de 900.000 euros solicitada por la Acusación Particular, ya que la misma quedará especificada en ejecución de sentencia. No obstante según han explicado fuentes judiciales, se aplicará el baremo existente para accidentes de tráfico, por lo que dicha indemnización podría quedar reducida a un tercio de la petición inicial, unos 300.000 euros, que tendrán que ser abonados por la Ciudad al ejercer la tutela sobre los menores. No obstante estas cifras concretas quedarán reflejadas en sentencia a modo de responsabilidad civil. Estaba previsto que la familia de Ibrahim cruzara hoy a Ceuta, algo que ya no tendrá que hacer.

Traslado bajo medidas de seguridad

El traslado de los cinco menores se llevó a cabo en la misma unidad policial y bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier incidente. La conformidad se celebró a puerta cerrada para garantizar la intimidad de los acusados ya que, al tratarse de menores de edad, debía preservarse la no visualización de sus rostros. Todas las partes se dieron cita en el Ceuta Center, en donde a partir de las 10.00 se esperaba el inicio del juicio.