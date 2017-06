Señala que todo pasa por un gran acuerdo entre España y Marruecos para redimensionar el comercio atípico

El problema de la frontera “no es de gestión, sino de dimensión”. Así se pronunció el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, en su comparecencia para analizar la situación en la que se encuentra ahora mismo la frontera y las reuniones que había tenido con distintos secretarios de Estado.



Desde su punto de vista, la solución definitiva al problema de la frontera pasa porque España y Marruecos, a niveles de ambos Estados, acuerden la redimensión del problema del comercio atípico, de manera que se mantenga en el país vecino lo que ellos “llaman la economía de subsistencia” y que en Ceuta “logremos el mantenimiento de las empresa que crean riqueza y puestos de trabajo dentro del comercio atípico”.



Sigue abogando por una redimensión también de la excepción del Tratado de Schengen, que permite a los ciudadanos marroquíes residentes en la provincia de Tetuán entrar en Ceuta sin visado, pero sin poder pernoctar, con una exigencia de visado, pero de manera que España sea generosa en la concesión de los mismos. Para ello, por supuesto, tiene muy claro que los dos países han de llegar a un acuerdo, antes de que se plantee a la Unión Europea y sea acordado por la totalidad de los países socios.



En cuanto a las colas que se producen todos los días en la N-352 es de la misma opinión que el presidente de la Ciudad, en el sentido de que se producen los colapsos porque están los controles en la Aduana marroquí y si allí no avanzan, “en Ceuta se empiezan a acumular los coches”.



Defendió por encima de todo que tanto la Ciudad como la Delegación del Gobierno no han dejado de buscar soluciones y que ahora mismo se está buscando una zona de embolsamiento que esté cerca de la frontera y quiso agradecer el esfuerzo que realiza tanto el presidente como el resto de servicios que pertenecen a la Ciudad y que colaboran con la propia Delegación del Gobierno.



Por ello, en la entrevista que mantuvo con el secretario de Estado de Exteriores, Ildefonso Conde, quería el apoyo del Gobierno de la Nación para que se transmitiera a Marruecos la necesidad de llegar a un acuerdo integral en materia del mismo comercio atípico.

N-352: Confianza en simultanear

Estaba optimista ayer el delegado sobre la repercusión que podría tener las obras de la primera fase de reforma de la N-352 en los colapsos que se producen en esta carretera general. En cambio hace unos meses no lo era tanto. Indicó que se había firmado el acta de replanteo de la obra y que ahora tocaba realizar la planificación temporal de la inversión. Recordó que este proyecto ganador de la obra del Ministerio de Fomento era el que había obtenido la mayor puntuación en la solución que daba al tráfico mientras se producían los trabajos. Ahora habrá que esperar.

Insistencia para que los polígonos tengan el Plan de Seguridad

Fernández Cucurull sigue insistiendo en la necesidad de que los Polígonos del Tarajal tengan un plan de seguridad, “pero tampoco es que pidamos nada sofisticado, sino algo que permita el control de las miles de personas que todos los días circulan por allí”.



La novedad sobre esta cuestión se centra en que se debe habilitar una espera para tomar cualquier decisión. Y todo porque las distintas decisiones adoptAdas por la Delegación del Gobieno, una de las comunidades de propietarios decidió presentar un recurso. El mismo no puede ser resuelto por parte de la Delegación, sino que ha debido mandarse a los servicios centrales del Ministerio del Interior. Hasta que no venga una respuesta definitiva desde Madrid no se podrá proseguir con la tramitación del expediente que se abrió en su momento.



Desde el punto de vista del mismo Nicolás Fernández Cucurull resulta que si se arbitrara el mencionado Plan de Seguridad, entonces, se podría llevar a cabo un incremento del número de personas que todos los días acceden hasta Ceuta y que, de momento, no superan los dos mil diarios, cuando la capacidad que se dejó para el ‘Tarajal II’ es de cuatro mil personas. Estando ahora mismo al cincuenta por ciento de su capacidad efectiva