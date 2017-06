Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha presentado demanda de conflicto colectivo contra la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) por “impago de salarios a los alumnos de la escuela taller de Camarero, que subvencionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), viene realizando esa Confederación desde el pasado mes de diciembre”.

El sindicato indica en una nota de prensa que “a fecha 16 de junio, la CECE no ha abonado a estos trabajadores los salarios correspondientes al mes de mayo, que deberían haber cobrado, como ha sido habitual a lo largo del curso, el último día del mes al que corresponden los salarios. Según manifiestan los trabajadores afectados, ante las protestas por la falta de abono del salario, la coordinadora de los cursos les ha dicho que no presentaran ningún tipo de reclamación o queja, ya que con ello no iban a conseguir más que retrasar la fecha de abono, sin que se les haya ofrecido ninguna fecha concreta para dicha liquidación”.

Representantes de CCOO se han puesto en contacto con miembros de la dirección de la Confederación de Empresarios para averiguar las causas de este impago y obtener un compromiso de pago inmediato. “La respuesta de la CECE ha sido que tienen problemas de liquidez y que están esperando cobrar otras subvenciones para hacer frente a estas obligaciones”.

CCOO considera que el impago de salarios a los alumnos de esta escuela taller “constituye una infracción muy grave por parte de los adjudicatarios de esta subvención de dinero público y responsabiliza a la dirección provincial de Ceuta del SEPE por su incuria y falta de rigor en la vigilancia de la ejecución de las actividades que corresponden a los talleres de empleo”.