El Revellín acogerá un espectáculo que se ha dividido en dos partes temáticas

Un gran espectáculo de flamenco y danza española promete Allegro con el espectáculo que esta noche ofrece en el Revellín. Será a partir de las 21.30 horas y las localidades ya están agotadas, un hecho que se plantea Natalia Cabezón, directora de la escuela, cambiar para el próximo curso. “Este año ya no hay solución, pero me siguen llamando a diario para saber si quedan entradas. Las vendimos hace semanas lo que me llevar a plantearme para el próximo curso extender el espectáculo a más días”, manifestaba.



Con el de esta noche ponen fin a un año de “inmenso trabajo” pero que ha dado sus frutos. Según Cabezón, muchos han sido los avances conseguidos que se manifiestan en una potente evolución entre el cuerpo de baile y músicos. Porque en la escuela se imparte tanto danza como disciplinas instrumentales y la conjunción de ambos es lo que crea que su trabajo se proyecte a otro nivel. “Fusionar ambos elementos, instrumentos y danza es un valor añadido a los espectáculos por el gran trabajo que supone conseguir armonizar todos los elementos y que consigan ‘danzar’ a la vez”, declaraba.



Un logro que podrá disfrutarse en el Auditorio, donde músicos y bailarines se moverán al mismo ‘compás’ para crear un espectáculo “único” que promete sorprender a toda la audiencia. La función se ha dividido en dos partes, todas ellas compuestas de números musicales y de danza relativos a la temática de su bloque. Con ‘Arte español’ se abrirá el festival compuesto por números de danza española, la especialidad de Cabezón, y escuela bolera, una disciplina que pocas academias imparten en la ciudad. Abrirá el bloque uno de los grupos de avanzado con un “potente número” para dejar paso a bailarines de otro nivel. Y, es que, concurrirán alumnos de todos los niveles que irán alternando sus números a lo largo de toda la función.



Con un homenaje a Cádiz cerrarán el festival, es la temática del segundo bloque ‘Flamenco por Cádiz’, en el que como bien indica su título, se abarcará el flamenco en toda su plenitud. “Creo que está compuesto de piezas preciosas. Llevamos seguidillas, bulerías o fandangos, entre otros, compuestos por letras muy bonitas y que no dudo que vayan a hacer las delicias de los presentes”, comentaba la directora.



La escuela está compuesta por 150 alumnos, y el número va en auge. La directora les da “un gran notable” y señala que “con su enorme esfuerzo dejan patente su alegría y ganas por superarse a diario”. Y de ello dejarán muestra esta noche, confiesa que están muy ilusionados por mostrar su trabajo en el que han invertido muchas horas y que además lleva tras de sí una gran labor social, pues lo recaudado en la venta de entradas se destinará íntegro para ACEFEP.