El presidente de la Ciudad huye de crítica alguna y, frente al malestar popular, arropa las gestiones que está realizando el delegado del Gobierno así como el apoyo del Ejecutivo de Mariano Rajoy

Culpa de la fluidez o no en el paso fronterizo a la gestión que realice Marruecos

La tranquilidad existente en estos días debido al corte del porteo da paso al temor que ya existe entre las administraciones por ver qué va a suceder a partir de hoy, cuando de nuevo comience la entrada y salida de los vehículos patera. Aun sin saberse el compromiso que traerá el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, de Madrid, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ya se encargó ayer de defender su gestión en frontera, recalcando frente al clamor popular que es la mejor que puede desarrollar, advirtiendo de que en este problema de caos, colapsos y bloqueos tiene mucho que decir Marruecos.



Así, colocando el asunto de las competencias por delante, Vivas quiso poner en valor, también, el trabajo que está desempeñando el Gobierno de la Nación, yendo en contra de ese clamor de un pueblo que se siente desamparado ante una acción estatal que tarda en visibilizarse. Sobre todo porque han sido muchos los encuentros con pesos pesados del Ejecutivo de Mariano Rajoy pero pocas o nulas las acciones reales y efectivos llegadas desde Madrid que se ven.



“El delegado del Gobierno está transmitiendo de una manera solvente lo que está pasando, nadie puede dudar de su interés en el asunto y de su dedicación y de su capacidad para transmitir lo que está ocurriendo. Creo que también el Gobierno de la Nación es consciente de la problemática, está tomando medidas y proponiendo soluciones, pero no todo está en el ámbito del margen de maniobra que le corresponde a la Delegación y al Gobierno. Hay una componente muy importante que no depende de la Delegación ni del Gobierno de la Nación, que es la otra parte, la otra parte de la frontera, la marroquí. ¿Por qué se produjo el colapso de la N-352 la semana pasada? Porque hay un momento en el que se bloquea el paso de los vehículos de Ceuta hacia Marruecos. Esto no se puede imputar a la falta de diligencia por parte nuestra. Esperamos que en ese buen clima que caracteriza a las relaciones entre países todos sean conscientes de que los vehículos que vienen a Ceuta a cargar tienen que tener una salida fluida a Marruecos para no bloquear la carretera”, consideró Vivas.



De lo que no habló el presidente es de por qué Marruecos bloquea esas entradas. Lo hace quejoso ante el tipo de mercancía que entra por su frontera, denunciando que no se controla e impidiendo, según el turno, el regreso de determinados vehículos patera.



De trasfondo de esta problemática no solo está que Marruecos adopte una postura más activa, sino que encuentre solución al problema que tiene en su propia frontera y que se ha visto recrudecido por el efecto llamada generado tras la apertura del ‘Tarajal II’. Un paso que nunca gustó a las fuerzas de seguridad españolas quienes, en petit comité, protestan porque su puesta en marcha no ha hecho más que empeorar la situación.



Respecto a las críticas vertidas esta semana por sindicatos de la Policía Local, enfadados porque, decían, las fuerzas municipales se habían quedado solas en labores de competencia estatal, Vivas defendió el trabajo de todos por igual, situando este tipo de momentos “estresantes” para todos en claves que exigen de un apoyo derivado de la “extrema necesidad” que obliga a actuar sin mirar corte de competencias.



La Ciudad, a la espera de que Delegación concrete el mensaje trasladado por Madrid, confía en conseguir una mejor adecuación de tiempos con Marruecos, garantizando la fluidez en la salida de los vehículos y resaltando en que en breve puedan visibilizarse los compromisos del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para garantizar efectivos suficientes para los próximos meses, aun cuando lsa cifras demuestran que, en el caso del CNP, ni siquiera se han cubierto las plazas ofertadas porque Ceuta ha dejado de ser un punto reclamado como destino provisional.



Hoy ‘Tarajal II’ volverá a abrir tras parar su actividad prácticamente el jueves después de las avalanchas con heridos producidas en el vecino país con lo que se espera otra jornada de movimiento. Delegación lleva días ordenando la entrada de coches solo hasta una hora determinada pero esto no ha impedido los colapsos además de ser una orden sin sustento legal que ya está siendo analizada por una asociación que se plantea presentar una denuncia sobre este punto.

Dos camiones intervenidos en el puerto

La Ciudad insiste en que la estrategia seguida en la frontera es la adecuada y destaca además el trabajo que se está llevando a cabo en la otra parte de la ciudad, el puerto, en donde desembarcan los vehículos con mercancía destino al Tarajal. Es esta una de las bases de control para evitar la entrada de mercancía fraudulenta o que viene a abastecer a las consignas, parte de ese círculo vicioso de problemas. El lunes fueron bloqueados por Servicios Tributarios dos camiones. Uno con carga de prendería que venía a descargarla en una nave sobre la que pesa un decreto de cierre. Otro con carga de pañuelos de una marca conocida que, por su valor declarada, se sospecha que pueda ser falsa, algo que ahora se determinará.

Policía y limpieza en el ‘Príncipe Felipe’

Vivas entendió las quejas de la comunidad educativa del ‘Príncipe Felipe’, cuya labor fue elogiada por lo que han tenido que pasar. Prometió que a partir de hoy habrá más presencia de Policía Local en la entrada y salida de escolares y limpieza para que, como denunciaron, los accesos dejen de ser un urinario público insalubre.

Marcada una posible zona de ‘pateros’ y a examen el informe que hizo Aranda

La Ciudad tiene ya concretada una zona a modo de embolsamiento para los vehículos patera, aunque no ha querido concretar cuál es ya que hay gestiones que limar antes de que pueda ser utilizada. Se confía en que, disponiendo de la misma, pueda tenerse de una válvula de escape ante momentos de colapso sin que tenga que usarse la de Juan XXIII-Chorrillo, debido a que también se encuentra iniciada la temporada de baño. Por otro lado el presidente Vivas avanzó que se ha acordado actualizar el informe que sobre la estructura del comercio en Ceuta hizo el profesor Joaquín Aranda para saber, ahora, qué dependencia existe de Marruecos y qué puntos han cambiado.