Dijo que es una obligación, aunque el procedimiento de presentación de gastos debe ser más ágil

La Ciudad Autónoma apoya de manera clara y decidida a los servicios de Intervención en la exigencia que tienen de solicitar a las distintas asociaciones de vecinos los comprobantes de los gastos ocasionados con la subvención cobrada en 2015 y que como hasta ahora no se ha satisfecho no han cobrado la de 2016 y en teoría tienen una aplicación de cinco años de sanción sin poder cobrar fondos municipales. Sin embargo, hace unos días, el presidente de la FPAV, Juan Moreno, señalaba que se estaban haciendo gestiones por parte del consejero competente en el área, Fernando Ramos.



El presidente Vivas que es quien ha manifestado ese apoyo a los servicios de Intervención deja bien claro que “la voluntad política es que funcione ese sistema de presentar los justificantes de la manera más ágil posible, pero debemos apoyar a Intervención en la obligación de revisar todos los documentos que les presentes, porque el trabajo que tienen no es nada fácil”. Además, indicó que no lo hacen de “manera caprichosa”, sino porque tienen que cumplir una normativa que cumplir.



De todas maneras, se le insistió al presidente Vivas en el sentido de que los presidentes de las asociaciones alegan que no tienen esos justificantes para presentar, porque hasta entonces nunca se los habían pedido. Sobre este particular reflejó que no conocía este caso concreto.



Una cuestión que está llevando a que muchas asociaciones se estén planteando ya dar de baja la luz y el agua porque no tienen dinero para abonar esos gastos.