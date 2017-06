Vivas entiende que ahora mismo es una cuestión que retrae para solicitar estas ayudas

El presidente Vivas reconoce que el actual sistema que impera para la subvención de los billetes, hasta tres veces al año, para los denominados ‘ausentes’ es hasta problemático para que los propios beneficiados rechacen la posibilidad de solventar todos los trámites que les exigen para luego cobrar la devolución varios meses después, ya que pueden entender que no les merece la pena.



Haciendo una evaluación del sistema que se puso en marcha el año pasado con un fondo aproximado de casi 300.000 euros dijo que había merecido la pena, aunque al final el gasto presupuestado no se llegó a consumir y nada más que fueron unos 100.000 euros. Por ello, para este año se ha previsto un gasto aproximado de esos 100.000 euros, aunque dijo de manera muy clara que si se debía ampliar no habría ningún problema para ello, por lo que habría significado que habrían utilizado el sistema más gente que en el último ejercicio.



En las bases que se han aprobado para este se ha reformado un poco el contenido para que el procedimiento sea mucho más ágil que en estos momentos, aunque siempre con el objetivo de que se cumpla la ley porque no queda otro remedio. Destacó que la voluntad política de apoyar a los ceutíes o a las personas que han residido que esta ciudad y que están fuera de la misma está más que clara, pero volvió a reconocer que no quedaba más remedio que buscar métodos para que no haya tanto tiempo entre la utilización del billete bonificado y la devolución por parte de los servicios de la Ciudad Autónoma.



Una de las fórmulas que utilizarán para agilizar la tramitación de todos estos expedientes es reforzar con personal el servicio adscrito al citado programa. Además, dentro de dos o tres meses realizarán una evaluación del funcionamiento para ver si con la puesta en marcha de los nuevos métodos se han logrado los objetivos marcados o se deben volver a replantear algunos aspectos.