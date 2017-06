Repasos de última hora, concentración y, sobre todo, muchos nervios. La nueva selectividad denominada EBAU ha arrancado en el Campus, donde los estudiantes comenzaban las pruebas a las 9 de la mañana.

Sufriendo junto a los alumnos han estado los profesores que se han enfrentado a un año complicado, ya que hasta el mes de enero no se conoció la prueba definitiva a la que se iban a enfrentar. Una incertidumbre que ha condicionado la preparación del alumnado

En la primara jornada se han desarrollado las pruebas comunes: Lengua y Literatura, Historia de España y Lengua extranjera. Y las apuestas por los exámenes han sido bastante comunes.

Mañana finalizará la que se conoce como fase de acceso con la prueba del exámenes específico, y los alumnos que deseen elevar su nota podrán enfrentarse hasta un máximo de tres exámenes más.

Con la nueva selectividad la Filosofía ha desaparecido por primera vez de las pruebas y, además, de forma excepcional los alumnos de la antigua LOE no han tenido obligación de presentarse. No obstante, los exámenes son prácticamente similares y la ponderación de la nota media no cambia.