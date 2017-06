La comunidad educativa del colegio Príncipe Felipe saldrá mañana a la calle a protestar. Y lo hacen con todo el derecho. Porque la situación que atraeviesan los escolares, sus padres y los profesores resulta a todas luces inadmisible. No pueden acceder con normalidad al colegio, pero mucho peor es la salida, ya que se ven atrapados por las colas. Ni que decir los problemas que se suceden cada vez que salen a realizar alguna actividad extraescolar, cuando se queda el autobús utilizado atrapado durante horas. Ha habido situaciones en las que los padres han tenido que acudir a por ellos pudiendo recuperar a sus hijos dos horas después de la hora oficial de recogida. Imaginen a esas criaturas dentro de un vehículo, angustiadas, sin poder moverse y sin estar junto a sus padres, igualmente angustiados. Y eso día tras día, sin que este centro pueda hacer una actividad normalizada. Mucho han aguantado sus protestas. Mañana saldrán a las puertas del centro de 9.00 a 10.00 para que todos se enteren de lo que está ocurriendo. No cabe más que solidarizarse con su situación porque son víctimas de una problemática que parece no tener arreglo.