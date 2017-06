Es una solución que aporta con la utilización de la carretera que rodea a la valla fronteriza

Considera que se no atienden a los diversos colectivos afectados por el caos fronterizo

Con la actual situación que padecemos en la frontera, existen sectores de la población que han decidido unirse para intentar bien reivindicaciones, bien la aportación de soluciones desde el punto de vista privado. Y dentro de las mismas ha nacido la Asociación de Usuarios de la Frontera Tarajal Bab-Sebta. Su presidente, Hamadi Amar tiene muy claro que huyen de los problemas políticos y que solamente abordan los temas humanitarios, defendiendo a todos los colectivos perjudicados por el caos fronterizo de ambos lados, tanto de Marruecos, como de Ceuta, ya que todos son perjudicados.

-¿Cuáles son los objetivos de la Asociación?



-Nace la asociación para defender los derechos de todos los usuarios de la frontera, que tanto en Ceuta como en Marruecos, directa o indirectamente somos todos. Luego, con el nombre, hemos querido recoger los dos lados de la frontera, porque ambos son los perjudicados en la situación que se vive en este momento. La asociación no entra para nada ni en temas políticos, ni en reivindicaciones territoriales, sino en poner su granito de arena para que las poblaciones de ambos lados de la frontera continúen progresando, al igual que lo han hecho en los últimos cincuenta años, a través del entendimiento, el comercio, las visitas o las relaciones personales.

-¿Tienen ideas para llevarlas a la práctica?



-Hay que dejar bien claro que la asociación no busca ningún beneficio propio, ni económico, ni político, ni de influencias, sino únicamente poner su granito de arena para que todos ganen. Hemos presentado por registro en el Ayuntamiento el proyecto de construcción del edificio que debe servir para zona de embolsamiento y también para disponer de pistas deportivas en el Príncipe Felipe. Es un terreno totalmente baldío que tiene la Ciudad y al que no le han dado ninguna salida durante muchos años. Las autoridades deben estar abiertas a conocer las aportaciones que se hacen desde el ámbito privado, porque contamos con una experiencia sobre el terreno para aportar ideas. No podemos olvidar que son muchos los sectores que salen perjudicados: las empleadas de hogar, los trabajadores marroquíes que vienen a Ceuta, los ceutíes que acuden de paseo a las poblaciones cercanas a la frontera, marroquíes que vienen a Ceuta a pasar el día y efectuar compras, los comercios al menor y al por mayor, los porteadores o los usuarios de la línea marítima con Algeciras.

-Han mostrado su oposición a la construcción del circuito patera alrededor de la barriada Príncipe Alfonso…



-Es una medida que no la entiendo y que perjudica gravemente a los ciudadanos de esta barriada. Ya se han pronunciado los presidentes de las asociaciones de vecinos. Propongo que los vehículos de los porteadores sean concentrados en el perímetro fronterizo, allí no producirían ningún problema de los que ahora padecemos. Tenemos ocho kilómetros entre la ITV y Benzú para que puedan ser aprovechados.

-¿Se ha reunido con miembros del Gobierno?



-He tenido una reunión con el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, a quien le expuse nuestros proyectos, poniéndome a su entera disposición para cuanto pudieran necesitar. Estamos a la espera de que hablan otra vez con nosotros si lo desean.

-¿Son medidas que se pueden poner en marcha con lo que hay ahora mismo en Ceuta?



-Tanto la Ciudad Autónoma como la Delegación del Gobierno han estado esperando muchos meses, intentando que sea Madrid la que solucione el tema. Ya les han dicho que no hay posiblidades de obras urgentes, ni de que vengan más policías ni guardias civiles. Se debe trabajar con lo que hay aquí. Son medidas, las que propone la asociación, que no necesitan ni de más policías, ni de más guardias civiles, ni gastos sustuosos. Son medidas que se realizan con lo que ahora mismo tenemos en Ceuta. Cosa bien distinta es que las autoridades de uno y otro lado de la frontera deben entender porque no queda más remedio que llegar a soluciones de entendimiento y de colaboración, ya de otra manera es imposible.



Y volviendo a las obras, añadir que se debe encontrar una solución definitiva porque dentro de nada comenzarán las obras en la N-352 y este caos puede ir a peor en todos los sentidos, sin ningún género de dudas.