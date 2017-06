Mañana entrarán una hora más tarde, manifestándose desde las 9.00 a las puertas del colegio

La Asociación de Madres y Padres del colegio Príncipe Felipe ya no puede más. A diario la entrada al colegio de sus hijos no es igual que la de otros escolares. Tampoco la salida. Acceden al centro sorteando bultos, porteadores, avalanchas y coches; lo abandonan con serio peligro para sus vidas, con el riesgo a quedarse atrapados debido a la acumulación, ya rutinaria, de vehículos patera. Son víctimas de una situación que parece no tener arreglo, después de haber escuchado múltiples promesas de las autoridades. Pero nada cambia, todo sigue igual. Así que han acordado lanzar un ‘basta ya’, manifestándose mañana a partir de las 9.00 horas y hasta las 10.00 a las puertas del centro. Esto provocará que entren una hora más tarde a sus clases, como muestra del malestar que sufren desde hace meses.



Y es que estos niños han sufrido episodios de auténtica vergüenza. Se han quedado atrapados en el autobús que los ha llevado a alguna actividad extraescolar, pudiendo regresar a sus casas con escolta policial y horas después de terminar la hora oficial de colegio.



Sus padres tampoco pueden más, como los profesores. Son víctimas de la frontera, como también lo son los empleados del centro de salud del Tarajal, con quienes se han unido en las protestas que están haciendo a diario.



Los colapsos de tráfico afectan a toda la ciudadanía, pero ellos son más víctimas que nadie, porque su día a día no tendría que estar marcado por este tipo de condicionamientos, pero desgraciadamente sucede así. Confían en que con este acto, organizado por la AMPA del colegio, se les oiga con más fuerza. Quieren que sus vidas sean iguales que las de cualquier otro escolar, que su centro pueda trabajar dignamente. Hoy, no es así.