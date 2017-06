Señalan que el problema es por culpa de Juan Moreno y por ello no tienen fondos

Varios presidentes de asociaciones de vecinos están indignados con las declaraciones efectuadas el otro día por el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Juan Moreno, al comentar que “los cortes de agua y de luz en los locales vecinales es una cosa que ha pasado toda la vida”. Esta pregunta que se la hacíamos a Juan Moreno, en relación con la situación que están viviendo determinadas barriadas que ya están dando de bajo el agua y la luz porque es imposible que puedan seguir abonándolas, ya que llevan más de un año y medio sin recibir ningún tipo de subvención por parte del Ayuntamiento. Estos presidentes alegaban que la situación que se está padeciendo, ahora mismo, nunca había pasado, “ya que una cosa era adelantar el dinero mientras llegaba la subvención municipal y cuestión distinta es que ya no tenemos más fondos propios”.



Por otro lado, desde luego, también se muestran contrariados con ese anuncio de que por parte de la Consejería se está estudiando la posible solución con la Intervención de Fondos para que se pueda cobrar la subvención de 2017. Estos presidentes aluden a que “el del año pasado no se firmó por culpa de Juan Moreno, porque comenzó a pedir papeles a los presidentes para justificar la subvención de 2015 varios meses después de que comenzará a exigirlo el Ayuntamiento de nuestra ciudad”, Muchos máximos responsables de asociaciones de vecinos tienen muy claro que al no haber justificado en 2016 las cuentas de 2015, la propia legislación establece que durante cinco años no podrán recibir dinero procedentes de fondos públicos.



Además, le piden que haga una asamblea extraordinaria para presentar las cuentas del año pasado, que tal y como marcan los estatutos debe convocarse en el primer trimestre de cada año.