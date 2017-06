Tras semanas de atascos, concluyen que la generación de colas se debe a Marruecos

Poco o mejor dicho nada se avanza en el problema de los colapsos, el “mayor” de todos, según lo reconoce el propio Gobierno local. Soluciones concretas no las hay, aunque sí se insiste en el mensaje de la coordinación entre ambas administraciones para dar con la tecla que calme a multitud de sectores locales: comercial, taxistas, sanitarios, vecinos, educadores…



La portavoz accidental del Gobierno, Mabel Deu, insistió en que este asunto es prioritario y declaró que la fluidez o no en la carretera nacional depende del papel que ejerza Marruecos en su lado, ya que si su lado “se ralentiza” o colapsa, las consecuencias se notan directamente en Ceuta. Es la lectura que sacan, argumenta, aunque en el lado marroquí no se piensa lo mismo. “Si el paso fronterizo en el lado de Marruecos es fluido la Nacional 352 no se colapsa. Si el paso fronterizo en el lado de Marruecos no es fluido, la carretera nacional sí se colapsa”, dijo.



Deu avanzó que mantendrán reuniones con los distintos sectores afectados y que seguirán trabajando para asumir una situación desbordada, ya que solo se puede asumir un tráfico extra de 1.500 coches y no de los miles y miles que se quedan en la ciudad.



La portavoz del Ejecutivo hizo gala del discurso políticamente correcto: mientras los sindicatos se pelean a la hora de decir qué fuerzas de seguridad están trabajando a pie de calle, el Gobierno insiste en que la coordinación y el reparto de funciones es correcto; mientras la población critica la gestión del delegado del gobierno, la Ciudad habla de conversaciones “a diario” con la plaza de los Reyes; y mientras se denuncia que las competencias estatales están siendo asumidas por quien no es competente, se replica que hay que trabajar unidos para afrontar lo que está ocurriendo.



¿Y de Madrid?, ¿de las respuestas esperadas del Gobierno central? La Ciudad tampoco denuncia públicamente que no llegan, pero sí que Deu puntualizó que “esperamos que en breve tengamos actuaciones directas que son las que nos interesan a todos los ceutíes. El Gobierno trabaja porque es un gran problema y lo hace en colaboración con la Delegación y lo ha trasladado a la Nación, de manera más profunda, en los últimos meses. Esperamos que esos compromisos verbales se puedan materializar en acciones directas, la más importante la obra de la N-352 y la mejora de los temas tecnológicos y esos refuerzos en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, dijo.



Lo que sucede es que después de reuniones, visitas y peticiones, la mano de Madrid no se ve en Ceuta; peor aún solo quedan las repercusiones negativas que son padecidas por los ciudadanos y, en especial, por los colectivos más próximos laboralmente hablando al espacio fronterizo.



El Consejo de Gobierno de ayer fue dedicado casi de forma exclusiva a esta problemática, como durante estos días ha habido reuniones constantes y diarias sobre el mismo asunto. No hubo crítica alguna a pesar de que los medios de comunicación insistieron en sus preguntas sobre las no comparecencias del delegado, a sabiendas de que en la última que llevó a cabo llegó a manifestar que la frontera “no era caótica”, indignando a los ciudadanos y generando así la posterior carga en forma de abucheo al ministro de Justicia, Rafael Catalá.



El ‘Tarajal II’ permanecerá cerrado hasta el próximo miércoles por lo que se espera que en estos días haya tregua y mayor fluidez en el tráfico que circula por esta carretera nacional.