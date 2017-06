Este, el de las colas, es el “problema mayor” que tiene ahora Ceuta. Lo reconoce la Ciudad, la misma que asume que adoptar soluciones está siendo complicado. Sobre la mesa se ponen cifras. Ceuta no puede absorber más de 1.500 coches de tráfico extra, por eso el tránsito actual de vehículos patera está suponiendo el mayor lastre para la ciudadanía.

La portavoz accidental del Ejecutivo, Mabel Deu, ha atribuido a Marruecos la generación o no de colas, dependiendo la fluidez que se dé.

“Nosotros hemos hecho la consideración que cuando el paso fronterizo desde el lado de Marruecos es fluido no existe esa dificultad en el tráfico y cuando no ocurre así, si es. La noche pasada hubo corte de entrada, la Policía y la Guardia Civil trabajaron para contener todas las dificultades… se embolsaron coches en Juan XXIII y a las doce de la noche se permitió el acceso y a las dos y media de la madrugada ya no existía cola”, ha puesto de manifiesto Deu.

Ciudad y Delegación están coordinando las actuaciones. ¿Pero dónde queda el papel de Madrid? Son muchas las reuniones mantenidas pidiendo ayuda urgente, otras tantas las visitas que, se supone, se han llevado en su cartera de prioridades resolver este problema. Deu confía en la materialización de esos compromisos.

“Estamos insistiendo y esperamos que en breve tengamos actuaciones directas que son las que nos interesan a todos los ceutíes. El Gobierno trabaja porque es un gran problema y lo hace en colaboración con la Delegación y trasladado a la Nación, de manera más profunda en los últimos meses y esperamos que esos compromisos verbales se puedan materializar en acciones directas, la más importante la obra de la N-352 y la mejora de los temas tecnológicos y esos refuerzos en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha dicho Deu.