Delegación ordenó restringir la entrada de vehículos patera aunque estén en buen estado; el porteo se vuelca en los coches al sacar más beneficio

27 de febrero, abre ‘Tarajal II’. A juicio de mandos de las fuerzas de seguridad, un auténtico despropósito. A las 48 horas de su apertura, unas 10.000 personas cruzan a Ceuta para cargar sus espaldas con fardos. La Delegación se ve obligada a cerrarlo para evitar una tragedia mientras abre un frente con los empresarios del polígono por ver quién tiene que asumir el pago de la vigilancia. Un debate que aún permanece y que ha provocado que la UIP sea retirada de las naves.



Junio. El paso de la polémica amanece a diario muerto. Solo está sirviendo para alimentar el ‘negocio del ticket’, para revender esa tarjeta por 60 euros. El negocio del bulto ha cambiado las espaldas por las cuatro ruedas, cada coche patera puede obtener un beneficio de 200 euros, hay quienes elevan la cifra hasta los 600, según la mercancía. El incremento ha sido tan elevado que según datos de la Delegación del Gobierno, el 85% de los vehículos que pretende entrar en la ciudad cada día es para esta función: más de 12.000; coches que han ‘burlado’ los filtros iniciales cambiando su apariencia. Ya no son los chatarra, ahora están en regla y no hay sustento legal para impedir que crucen a Ceuta. No obstante la Delegación dio orden ayer de que solo se permitiera su entrada hasta las once de la mañana, una medida que tuvo que ser acatada por las fuerzas de seguridad, a pesar de verse sorprendidas por la misma, operantes en una frontera que selecciona accesos sin que disponga de rechazos legales para hacerlo.



Esta medida se puso en práctica para evitar la presión que ha terminado por desbordar Ceuta esta semana, y después de que Madrid no haya desviado apoyo alguno a pesar de las últimas reuniones. La Ciudad Autónoma lleva días dedicándose exclusivamente a la resolución del problema en sus competencias, desviando a la práctica totalidad de la Policía bajo su competencia a estos menesteres y controlando explanadas como la del Chorrillo para contener a los vehículos con mercancía que esperaban la madrugada para salir.



Marruecos ayer cerró su frontera permitiendo solo el acceso de turismos que nada tenían que ver con el porteo, después de que uno de sus agentes sufriera un traumatismo en la cabeza al recibir el impacto de un bote arrojado por unos camalos.

Agradecimiento

Presentado por escrito

Las asociaciones del taxi comunicaron ayer su agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto a la Policía Local por el esfuerzo llevado a cabo para intentar reordenar la situación para que pudieran así trabajar, prestando el servicio público. Es la respuesta que dan al logro alcanzado ayer cuando se consiguió, después de muchas semanas, que la carretera nacional volviera a estar limpia de vehículos.

La crítica del PSOE



“La solución pasa por una reunión de alto nivel”. “Todo apunta a que la incompetencia, tanto del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, como del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, se ha juntado con la total inacción por parte del Gobierno del Estado, quien a pesar de tener ya conocimiento directo de la problemática, parece no tener ninguna prisa en poner solución a un problema que requiere de medidas urgentes, inmediatas y extraordinarias”. Es lo que denuncia el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, tras nuevas jornadas de retenciones. El socialista recuerda a las autoridades competentes que “al descontrol actual, se sumará durante este mes el inicio de la Operación Paso del Estrecho, en julio está previsto el inicio de las obras en la carretera N352 y a finales de agosto tendrá lugar el retorno de la OPE, con lo que todas estas actuaciones suponen para el entorno fronterizo”, lamenta, reclamando una reunión de alto nivel con Marruecos como única solución.