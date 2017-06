Alcer y la sociedad ceutí homenajean en el Día Nacional a quienes tienen este gesto altruista

Cinco usuarios de hemodiálisis abandonan las sesiones al recibir un trasplante

África Gracia Tirado Sánchez padecía una enfermedad renal. El trasplante de un riñón hizo posible que hoy pueda seguir disfrutando de la vida con el gesto más solidario que puede hacer una persona sin esperar nada a cambio. “En julio cumpliré siete años como trasplantada y cada día estoy más contenta del regalo que recibí de una donante que había tenido un accidente. Donó los riñones en Málaga y yo recibí uno siendo hija de Ceuta. Muy feliz, precisamente ayer –martes– fuí a revisión y muy contenta porque funciona de maravilla. Pero lo cuidamos como oro en paño”, explicó África su experiencia.



Alcer conmemoró ayer el Día Nacional del Donante de Órganos instalando una mesa informativa en la Plaza de los Reyes, donde ha animado a los ceutíes a inscribirse como donantes y a informar a la familia sobre su voluntad de ceder sus órganos.



Las autoridades y representantes de las sociedad civil se acercaron al puesto informativo desde el que solicitaron a la población que sigan donando porque aún son muchos los que están en lista de espera. “Estamos muy agradecidos porque somos país récord doblando la cifra de EEUU, pero aún hay 5.000 personas esperando una donación de órganos. En algunos casos para mejorar su vida y en otros incluso para salvarla”, fue el mensaje enviado por Mercedes Medina, presidenta de Alcer en la ciudad autónoma.



Aunque Ceuta está a la cola en cuanto a donación de órganos, Alcer está de enhorabuena por la cifra de trasplantes renales: “Este año han sido cinco los compañeros que estaban en hemodiálisis que han podido abandonar las sesiones porque han sido trasplantados”.



Medina explicó que los interesados en inscribirse como donante necesitan primero la “voluntad de serlo”; rellenar una formulario a partir del cual recibirán un carné que siempre deberán portar consigo para que, cuando fallezcan, se sepa que lo son. “Se le tiene que preguntar a la familia pero, por el mero hecho de tenerlo, se le puede decir a los parientes que era su voluntad y que la respeten”, señaló la presidenta de Alcer.



La tarjeta de donante se puede obtener contactando con cualquiera de las entidades provinciales de Alcer que, en Ceuta, se ubica en calle Antioco 12, aunque también existe la posibilidad de conseguir a través de www.alcer.org o contactando con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).



El acto finalizó con una suelta de globos que sirvió de homenaje a todas aquellas personas anónimas que, con su gesto altruista, han permitido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes a través de un trasplante.

Ma Luisa Centeno, coordinador de trasplantes del Hospital Universitario: “El testamento vital es una asignatura pendiente”

María Luisa Centeno, coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario, destacó que Ceuta, en los primeros cinco meses del año, superó la cifras de todo el año pasado en cuanto a donantes de médula. Respecto a la cesión de órganos con fines altruistas, “estamos teniendo menos accidentes, menos problemas y quienes enferman tienen una edad y patología avanzadas y es difícil en una ciudad con la población que tenemos encontrar el donante adecuado porque el órgano tiene que cumplir una serie de garantías”. La implantación del testamento vital es “una asignatura pendiente” en Ceuta –declaración voluntaria de una persona con las instrucciones a tener en cuenta cuando la salud no le permita expresarse por sí mismo–. Las autoridades trasladaron a la coordinadora de trasplantes que, en la última visita del director general de Ingesa, dijo que está “resuelto aunque los profesionales a pie de calle no lo tenemos resueltos”. Por dos motivos principales: no está claro el camino que indicar a quienes quieran hacerlo y los profesionales necesitan tener acceso al registro nacional. “Estamos en la fase de obtener los permisos para el registro nacional y en conseguir un registro local para que los ceutíes no tengan que ir a otra ciudad para hacerlo”, un proceso “lento”, indicó.