La noticia publicada en nuestra edición del lunes sobre que un sector del Partido Popular desea la salida de Fernández Cucurull de la Delegación del Gobierno levantó ampollas en sectores populares durante toda la jornada y desembocó en un comunicado emitido por el Gabinete de Comunicación del PP a nivel regional. Un comunicado extenso, pero que centrándonos en lo importante, venía a decir que desmentían la noticia y que el PP era un bloque monolítico de apoyo al delegado del Gobierno. Mentira tras mentira.



El PP, según sus estatutos, tiene cuatro órganos de dirección: dos unipersonales y dos compuestos por un gran número de militantes. Puedo entender que los dos órganos unipersonales, el presidente regional y la secretaria regional, decidan en cuestión de segundos su apoyo bajo todos los conceptos al delegado del Gobierno. Pero no es de recibo que se diga en un comunicado que la Junta Directiva Regional (máximo órgano entre Congresos) y el Comité Ejecutivo expresan su completa solidaridad a la gestión de la Delegación y del delegado. ¿Cuándo han reunido la Junta Directiva Regional y el Comité Ejecutivo?. ¿Acaso estuvieron todos sus miembros, de manera oficial, convocados en la sede de Ainara con un único punto en el orden del día: expresar el apoyo a Cucurull, para luego trasladarlo a la nota de prensa? Que sepamos no hubo ninguna convocatoria, con lo cual hubiera sido mejor guardarse esos dos apoyos para cuando hagan una reunión y lo sometan a votación.



Me reafirmo en que existe un sector del Partido Popular que no quiere a Cucurull en la Delegación del Gobierno. No es un sector conformado como un grupo de presión, sino personas individuales, que cada vez son más, que le culpan de la pérdida del caudal político que tiene el presidente Vivas, porque éste, de manera voluntaria, ha querido situarse en la primera línea de fuego.



Hay muchos dirigentes y militantes, en todas las escalas, que comentan que Fernández Cucurull es contraproducente para los intereses del partido. Y son dirigentes y militantes, que algunos se han atrevido a plantearlo de manera directa y otros que lo hacen en círculos privados, porque tampoco se quieren suicidar desde el punto de vista político. También están militantes con prestigio o personas que han ocupado cargos en tiempos pasados. El PP presume de contar con más de 3.000 militantes. Hace mucho tiempo que las formaciones políticas dejaron de ser monolíticas, la libertad de expresión está abierta y es normal que haya quienes no sintonicen con el delegado y le culpen de todos los problemas que se está “comiendo” Vivas por su culpa. Hasta el mismo presidente se ha llegado a plantear en más de una ocasión si acertó en el mes de junio de hace dos años cuando le propuso para ocupar el puesto, basándose en la política de “restañar viejas heridas”.



Los populares han cometido el error de abrir la ‘caja de Pandora’. Las puñaladas entre los altos cargos están desde hace meses en boca de muchos militantes. Hay poderes de Ainara que no se llevan con los parlamentarios. Los parlamentarios juegan, en algunos momentos, a otro ritmo. Algunos dirán que son cuestiones propias de quienes se intentan posicionar para un futuro, que no sabemos si será mejor o peor. Desde antes del Congreso y después del Congreso el malestar existe en el Partido Popular. Nada más que he hablado del existente con el delegado del Gobierno, pero hay muchos más.



Son muchos los que creen que el mejor servicio que Cucurull le puede hacer a su partido en Ceuta es dejar el puesto y regresar a Procesa, porque todavía se está a tiempo de salvar los muebles.



Quien ordenó escribir la nota de prensa, quien la escribió y quien la revisó saben a la perfección que el ‘runrún’ de ese sector en contra del delegado existe y cada vez es más mayoritario.