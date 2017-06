Las autoridades marroquíes no están permitiendo la entrada de vehículos de mercancías después del aparatoso accidente ocurrido esta mañana, cuando un agente del vecino país ha resultado herido al ser alcanzado por un bote arrojado por un camalo. La frontera está cerrada para estos vehículos y solo se permite el acceso de quienes no van a ejercer el porteo. Además la Delegación del Gobierno ha acordado esta mañana permitir solo hasta las once el pase de estos turismos.

La menor entrada de vehículos se nota. Las colas se han reducido notablemente, mientras se da uso a explanadas como la de El Chorrillo para retener a los coches cargados que siguen estando en la ciudad. Policía Local y Guardia Civil controlan la zona, para evitar situaciones de tensión como las que está soportando la ciudadanía, víctima de una cantidad ingente de vehículos que Ceuta no puede seguir absorbiendo.