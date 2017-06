MDyC señala que Vivas tienen que ser menos “pedigüeño” cuando vaya a negociar a Madrid

Dos partidos de la oposición, en este caso, PSOE y Caballas se han posicionado a favor de los vecinos del Príncipe Alfonso, quienes se muestran contrarios al proyecto que maneja la Ciudad Autónoma de poner en marcha un ‘circuito patera’ alrededor de esta barriada. Por su lado, MDyC dice que es un paso adelante que el Gobierno comience a moverse.



En concreto, el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha mantenido contactos con el presidente de la asociación de vecinos de Príncipe Alfonso y el responsable de la asociación El Ángulo- calle Norte para conocer de primera mano las reivindicaciones de los residentes en la zona.



Los responsables vecinales han relatado a Hernández cómo Príncipe Alfonso “lleva meses colapsada” por los vehículos que acceden de Marruecos al Tarajal, con la consiguiente “saturación en la prestación de los servicios básicos como sanitarios y educativos”.



El secretario general considera que “los responsables del diseño del recorrido como solución alternativa, lo han realizado de espalda a los vecinos de la zona, a quienes deberían de haber escuchado y contado con su postura”.



El PSOE de Ceuta manifiesta su posicionamiento a favor de los vecinos, quienes critican que “el Gobierno no quiere escuchar a las entidades individuales, tan sólo a la Federación Provincial de Vecinos y ésta tampoco cuenta con las asociaciones, por lo que se está dando palos de ciego”.



Hernández asevera que “no es de recibo que la solución al caos del Tarajal pase por empeorar la situación de las barriadas Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe”, por lo que pide al Ejecutivo de Vivas que “se siente con los vecinos y escuche sus propuestas y reivindicaciones”.



Por otro lado, Caballas ha manifestado en un comunicado público que ”el Gobierno soberbio y desquiciado, en lugar de buscar soluciones, busca más problemas de los que ya tiene. La solución al caos del Tarajal no puede ser crear otro caos en la barriada del Príncipe. Caballas se solidariza con los vecinos y se opone rotundamente a esa decisión. Así mismo, lamentamos que una posición irreflexiva e irresponsable sobre la propuesta de apertura de un segundo paso en Benzú, esté impidiendo una solución real, posible e inmediata al Tarajal. El delegado del Gobierno ya ha demostrado reiteradamente su incapacidad para gestionar este asunto. Su relevo debe ser inmediato”.



La postura por parte de Fatima Hamed, en nombre de MDyC va más en el sentido de que el presidente no vaya a Madrid en plan de “pedigüeño”.



Desde MDyC hablan de que “hemos rechazado la inacción y la pasividad del Gobierno, con lo que ahora, mucho después de haberlo denunciado, parece ser que están comenzando a estudiar posibles soluciones y a tener en cuenta las que se les hace llegar por parte de los empresarios del Tarajal y éso nos parece que es un pequeño pero un paso”.



Consideran que hay que probar todas las fórmulas posibles para buscar una solución, “pero es fundamental que cuando Vivas vaya a Madrid, no vaya en calidad de pedigüeño, sino reivindicando lo que, por derecho, nos corresponde a los ceutíes: una frontera inteligente, muchas veces prometida por el Gobierno central, pero cuando Vivas va a Madrid parece que lo hace para ver qué le ofrecen, en vez de ir a hacer escuchar las quejas, porque si no, no entendemos cual es su papel como alcalde. Debe tener un papel más reivindicativo a nivel nacional y que todos los pasos que se den nos parecen fundamentales”.