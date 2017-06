En menos de 24 horas se ha complicado el proyecto de circuito alternativo que habían preparado los técnicos de la Consejería de Fomento y de la Policía Local y que se iba a destinar a los vehículos patera. Un proyecto que se presentó al presidente de la Ciudad y al consejero de Gobernación, contando con luz verde y que estaba a la espera de que tuviera igualmente el visto bueno tanto de la Delegación del Gobierno, como del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. La reacción que han tenido los vecinos de la barriada Príncipe Alfonso, por boca de los dos máximos responsables de las asociaciones de vecinos que existen en este núcleo poblacional, parece que han echado por tierra, de momento, lo que se consideraba como una buena alternativa. No es que se haya aparcado, pero se entiende que han salido flecos que necesitan de un mayor reposo. A lo que no está dispuesta la Ciudad Autónoma que, en definitiva, es quien ha tomado la responsabilidad en la búsqueda de soluciones alternativas, es a abrir un nuevo frente de enfrentamientos y de enfados entre gran parte de la población. Ya suma en los últimos meses a los vecinos de las barriadas cercanas a la frontera, a los comerciantes de las naves, a los usuarios del Hospital Universitario y del centro de salud del Tarajal, a los trabajadores de los dos centros sanitarios, al gremio del taxi y de los autobuses, a la comunidad educativa del colegio Príncipe Felipe. No es cuestión de seguir añadiendo a más damnificados. Por lo tanto, bueno sería que la Ciudad se reuniera con los afectados e intentara un acuerdo.