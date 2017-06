La plantilla de Obimasa es la responsable de velar por la conservación del patrimonio medioambiental de nuestra ciudad. Es una labor silenciosa y constante que los operarios realizan durante todo el año y que necesita de la colaboración ciudadana para ser realmente eficaz. El gerente accidental de esta entidad, Antonio Muñiz, explica los retos de su labor diaria para proteger la “joya medioambiental” que es Ceuta.



–Es ahora, en verano, cuando más se ve la labor que a lo largo de todo el año llevan a cabo en los montes los trabajadores de Obimasa.



–El verano es para nosotros una época muy importante. Tenemos dos grandes bloques de actuación, muy importantes para nosotros y para la población en general. Uno es la prevención de incendios forestales. Se puso en marcha un dispositivo el día 1 de junio y se extenderá hasta el día 2 de noviembre, compuesto de dos operarios de mañana y otros dos de tarde, de lunes a domingo. Hacen una labor de vigilancia y prevención de incendios.



–Pero esta labor tendría poca efectividad sin la labor durante los meses anteriores.



–Efectivamente. Durante todo el año, una de las principales actividades de Obimasa, a través de la Brigada Forestal, es la labor encaminada a la prevención de incendios forestales: desbroces en los márgenes de la carretera, eliminación del arbolado muerto que puede ser combustible en caso de incendio, realización de cortafuegos… Una parte importante de la labor de las Brigadas Forestales es la prevención de incendios mediante esos trabajos. Y ahora se compaginan con labores de vigilancia.



–Y a su vez son unos recursos y un esfuerzo que no sirven de mucho si no van acompañados de la concienciación por parte de los ciudadanos.



–Sí, por supuesto. De hecho, vamos a empezar una campaña con una serie de folletos y de anuncios que tienen como objetivo concienciar a la población. No encender fuegos en el monte, no arrojar colillas desde el coche… una serie de recomendaciones. La gente tiene que ser la primera concienciada en ayudarnos a proteger su patrimonio, que es el patrimonio natural de todos los ceutíes.



–Si hay alguien concienciado en el cuidado de los montes son los propios trabajadores de Obimasa. Sienten, cuidan y velan por esos parajes como si fueran algo suyo.



–Cuesta mucho trabajo la reforestación que se está llevando a cabo. Además, tarda mucho en verse el fruto de ese esfuerzo. Entonces, ver el trabajo de años arruinado en un día por un incendio, la verdad es que es muy, muy, muy duro.



–Quizás habría que dar a conocer más el trabajo que realizan estas personas para que los ciudadanos tomen conciencia de lo que se puede perder por una negligencia.



–Es un esfuerzo que intentamos dar a conocer a través de los medios de comunicación, de internet, de las redes sociales… Yo invitaría a todo el mundo a entrar a nuestra página web. Allí pueden ver un vídeo muy bonito sobre los trabajos de la Brigada Forestal. Hay un vídeo que es espectacular sobre el trabajo que realizan. Está feo que lo diga yo, pero es cierto.



También se están haciendo trabajos de concienciación medioambiental. Desde hace 15 años son más de 10.000 alumnos los que nos visitan anualmente. Yo creo que se están haciendo una labor de concienciación importante.



–Otra labor que pasa muchas veces desapercibida es la de recuperación de especies de fauna.



–Ceuta es un lugar muy importante para el paso de aves entre África y Europa. Y por otro lado, también es frontera en el tráfico de animales entre Marruecos y España y posteriormente a la península. Muchos de los animales que nos traen son incautados por la Guardia Civil.



Hace poco tuvimos el caso de un buitre que cayó al mar. Tras recuperarse en nuestras instalaciones, se pudo proceder a su suelta. Tenemos también casos de muchos reptiles, sobre todo tortugas. Se está haciendo una labor muy importante de recuperación de estas especies silvestres.



–Obimasa también está en las playas.



–En ese ámbito, realizamos auditorías internas y externas de calidad de las playas, los trabajos que se realizan para renovar las banderas azules, los sistemas de contención de medusas, la participación en el comité de playas.



–Se mire a la montaña o a las playas, el asunto de la concienciación ciudadana es importante. Hace unos días, se retiró del litoral un importante volumen de basura que no debería estar ahí.



–Hay que actuar, hay que concienciar a la población. Y hay que ir a otro tipo de medidas sin con ésta no es suficiente. Todos tenemos muy claro cuál es el horario para sacar nuestros residuos domésticos, tenemos muy claro que no se pueden arrojar plásticos en la playa… Creo que ya estamos superinformados y superconcienciados, pero seguimos haciéndolo. Quizá ya hay que ir a otra cosa que no es la concienciación. No podemos seguir amparándonos en que no hay información para explicar la falta de civismo porque yo creo que sí la hay. Creo que ya hay que ir a otro tipo de medidas más punitivas.



–Sí que parece que existe una falta de información y de concienciación hacia algunas especies animales. Denunciaban hace unos días los ecologistas el trato que se da reptiles como las culebras. En Ceuta no existen especies venenosas, pero cada vez que aparece una de estas culebras, es sistemáticamente eliminada.



–Desgraciadamente, tanto los reptiles como las arañas tienen una muy mala prensa, que no está justificada. Es todo lo contrario. Lo que hacen, sobre todo las serpientes, es eliminar los roedores y otros animales que son más perjudiciales para la salud de las personas. Pero sí es cierto que la gente llama muchas veces muy asustada y preocupada cuando ven uno de estos reptiles, cuando no hay una razón objetiva para estarlo. Ahí sí que es necesaria una labor informativa. En ello estamos. En los próximos meses vamos a mostrar cosas nuevas en la web de Obimasa y entre ellas va a estar un especial capítulo dedicado a informar sobre las serpientes de Ceuta.



–Muchas veces se plantea la duda de si dar a conocer las joyas de nuestro patrimonio ecológico o si ocultarlo para protegerlo. ¿Cuál es, en su opinión, el camino adecuado?



–Pienso que hay que conocer y dar a conocer los elementos de nuestro patrimonio. De este modo creo que se contribuye a protegerlos. De hecho, en junio vamos a sacar una serie de fichas sobre los árboles centenarios. Pienso que es importante difundirlo. Si no damos a conocer su valor, creo que se le hurta a la población una parte de su patrimonio. Otra cosa es que todos los domingos vayamos 500 personas a ver el árbol. Eso es muy diferente. Es como las Cuevas de Altamira; las vamos a dar a conocer, pero vamos a hacer un uso sostenible de ese yacimiento. Hay que dar a conocer nuestro patrimonio. No podemos defender que para reservarlo hay que ocultarlo. No tiene sentido. No tiene sentido tener un picasso tapado para preservarlo. Hay que darlo a conocer, pero también es necesario conservarlo. Cuando valoras lo que tienes, contribuyes a una mejor conservación del patrimonio.



–¿Conoce algún otro sitio con las dimensiones de Ceuta con tanta riqueza ecológica y tan al alcance del disfrute de los ciudadanos?



–Ceuta es un auténtico tesoro. Un tercio de su territorio es un lugar de interés comunitario, una zona de especial protección para las aves. Además cuenta con unos fondos marinos impresionantes. Es una zona de paso de aves. Aporta a Europa esas especies africanas que son únicas de Ceuta y, en algunos casos, de la ciudad hermana de Melilla. Ceuta es una ciudad que tiene un valor desde el punto de vista ambiental muy importante. Tenemos la suerte de vivir en Ceuta, en una auténtica joya medioambiental.



–¿Cree que los ceutíes somos conscientes de ello?



–Yo tengo la costumbre de salir a andar con un compañero. Hacemos el trayecto que va desde el Parque de Ceuta hasta Benzú. Se acostumbra uno a ver esa maravilla que es la Mujer Muerta, a ver el Estrecho de Gibraltar, el Peñón, las playas… y uno no le da valor porque es lo que ve todos los días. Pero una persona que viene de fuera y ve todo esto, se queda asombrada con esta maravilla.



–Tampoco es fácil vivir en una ciudad y, en media hora andando, poder estar en plena naturaleza.



–Hasta Benzú no hay más de una hora andando tranquilo. Y en el trayecto estás viendo esas playas fantásticas… Nosotros estamos muy mal acostumbrados. No nos damos cuenta de lo que tenemos.



–¿Algún mensaje que quiera trasladar?



–No quisiera dejar de desear una pronta recuperación y reincorporación al gerente de esta empresa, Juan Carlos Lara.