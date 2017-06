El Partido Popular de Ceuta niega, “y lo hace con rotundidad, la existencia de disensiones en su seno respecto de la gestión y trabajo desarrollado por la Delegación del Gobierno y, en particular, por su titular, Nicolás Fernández Cucurull, y, en este sentido, todos los órganos del PP -la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, el presidente y la secretaria general- hacen público su respaldo a la labor desarrollada por el delegado del Gobierno, tanto en relación a la frontera del Tarajal como al resto de cuestiones de su competencia”. Así lo afirma en un comunicado de prensa del partido, en el que explican que “en el caso concreto de la frontera y sus flujos, un asunto respecto del que nadie puede negar su complejidad y, por ende, lo difícil de su solución, es especialmente destacable la implicación y el esfuerzo de las dos administraciones, tanto la Delegación del Gobierno como la Ciudad Autónoma, y de los parlamentarios nacionales, que de forma permanente trabajan en la búsqueda de fórmulas con las que arbitrar una salida a los problemas de tráfico y sus derivados”.

En el PP de Ceuta afirman entender “el malestar que la situación acarreada por el intenso flujo de vehículos que atraviesan el Tarajal genera entre los vecinos de ese entorno en particular, la comunidad educativa de los colegios de la zona, los usuarios y trabajadores del Centro de Salud emplazado en el lugar, los residentes en general, pues además de que allí se encuentra el Hospital Universitario de Ceuta también se ven afectados cuando pretenden cruzar la frontera, y los comerciantes de la ciudad, una piedra angular de la actividad económica local. No somos ajenos a lo que para todos ellos supone esta situación, a la que estamos convencidos de que no se puede responder de otra manera que con esfuerzo, realismo, responsabilidad, diálogo y compromiso por parte de todos”.

Por lo demás, para el Partido Popular de Ceuta,” la lealtad institucional es una manera de entender la política, así como clave para que Ceuta avance y prospere y es por ello que desde estas filas siempre hemos respaldado a todos y cada uno de los Gobiernos de España, con independencia de su signo político, en todo lo concerniente a la gestión de la única frontera terrestre, junto con la de Melilla, de Europa en África”.