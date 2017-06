La continua exposición pública de nuestras vidas puede dar lugar a situaciones tan denigrantes como la que todos hemos conocido esta semana. Una acción entre dos personas, alguien que se cree con el derecho a grabarla con su teléfono móvil para luego difundirla… y al final ese temido concepto de ‘lo viral’ termina convirtiendo la (no) broma en un acoso social extremo.



No, no me hace gracia. No entiendo cómo a los demás les puede llamar la atención eso de coparticipar de la ‘comidilla’ colectiva, del hacer un uso indigno de unas redes sociales hasta convertir algo que pudiera haber sido una mera anécdota en algo digno de ser denunciado por el daño, persecución, acoso y denigración gratuita generada.



No aprendemos. Creo que con el tiempo el panorama irá a peor. La monstruosidad/irresponsabilidad de la que podemos hacer gala llega a unos extremos que aún estamos por conocer. Nada se respeta. Uno, con un teléfono móvil en mano y muy mala intención, puede terminar haciendo un daño gratuito salvaje a costa de la cooperación de quienes, con su complicidad, terminan sumándose al carro de ese acoso general.



Luego nos rasgamos las vestiduras cuando conocemos historias de niñas o niños que se han visto machacados socialmente por la publicación de vídeos nunca deseados. Nos llevamos las manos a la cabeza con lo que unos menores puedan llegar a hacer y resulta que quienes debemos dar ejemplo, los que nos autodenominados adultos responsables, cruzamos la línea roja con demasiada asiduidad, sin complejos, jactándonos de ello en Facebook.



Lo que ha pasado esta semana quizá debiera provocar una reflexión general. No por ello confío en que se cambie el modo de actuar de algunos, sus criterios a la hora de discernir lo que se debe permitir y lo que no. Pero quizá con disponer solo de unos minutos para pensar sobre los extremos a los que han podido llegar aquellos que incluso se vanagloriaron públicamente por seguir a una pareja que con su vida puede hacer lo que le venga en gana ya sea suficiente. O no. Hay quienes gustan de golpearse contra sus propios muros mentales hasta el final. Así somos, así son.