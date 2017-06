La nueva prisión espera empezar a llenarse después del verano. Con capacidad para mil reclusos las cifras chirrían. En Ceuta hay 233 internos en la penitenciaría de Los Rosales, escasos para alcanzar esas cifras grandiosas que dieron lugar a un proyecto monstruoso. El de Loma Mendizábal ha sido un fracaso se mire por donde se mire; un fracaso que marca el origen de muchos de los problemas que ahora estamos sufriendo. Ceuta no necesitaba una cárcel de estas dimensiones salvo que se haya planificado para algo distinto que el ajuste a la población reclusa que la propia ciudad genera. Devolvernos al viejo concepto de ‘punto presidio’, de cesto de recogida de los presos marroquíes cuyo no traslado a la península suponga un ahorro en expulsiones, ha provocado la congelación de cualquier tipo de inversión para áreas que tenían mucha más importancia.



Durante años las partidas presupuestarias destintas a Ceuta se desviaron de forma íntegra a la cárcel. No las había para construir colegios, por eso nos vimos obligados a hacinar a nuestros hijos en centros, a construir aulas eliminando espacios de uso común. No las había para mejorar nuestra frontera, para hacer obras cuando el fenómeno de los coches patera no había desfigurado toda la ciudad. Tampoco para avanzar en la mejora sanitaria, sin vernos obligados a gastar dinero en aparatos que luego tenemos que tirar a la basura porque ya no sirven, como ha pasado en nuestro Hospital sin haberles dado siquiera empleo.



Todo esto se ha sacrificado por viabilizar una prisión nada acorde con las necesidades de Ceuta, salvo que el Estado haya buscado, que de hecho así ha sido, satisfacer las suyas propias aunque eso supusiera hipotecar el futuro de esta ciudad, que es el terrible presente que estamos viviendo.



Porque sí. Es terrible. Todo lo que está ocurriendo está causando un daño tan brutal que todavía no somos capaces de medir sus consecuencias. Los lamentos no están siquiera permitidos, porque si protestas te conviertes en enemigo/a del sistema. No hay caballas para tanta cárcel; así se titula la crónica que hoy publicamos de la nueva prisión. Sí que los hubo en cambio para aplaudir un proyecto que tiene su parte de culpa en las consecuencias de bloqueo que han terminado por enfermar Ceuta, sin que aún se hayan sentido los beneficios de aquella actuación.