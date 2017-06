La Ciudad comunicó ayer su intención de poner en marcha circuitos distintos para la circulación de los vehículos patera de los que no lo son. Lo que hace tan solo una semana se erigía en tarea imposible, ahora parece que tiene una posibilidad de ser toda vez que ha sido el propio Gobierno local el que ha confirmado las gestiones emprendidas para lograrlo. Habrá que esperar el resultado de esas zonas de embolsamiento buscadas, aunque el efecto dado ante la ciudadanía sea cuanto menos ridículo ya que del imposible a lo factible han pasado solo días, quizás los suficientes para que quienes tienen poder de decisión asimilen el complicado problema que afecta ya a toda la ciudad. Sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil, empresarios y ciudadanos siguen sin lanzar las campanas al aire, a la espera de que esos resultados sean reales, puesto que la realidad no ha hecho sino empeorar, tal y como se ha podido apreciar en esta semana. Protestaron los comerciantes y taxistas, lo hicieron los sanitarios, también los escolares y vecinos… solo quedaba la obtención de respuestas y un viaje rápido a Madrid cuyos resultados no son lo eficientes que se esperaban para una ciudad que ofrece hoy no solo el principal problema de Ceuta sino uno de los asuntos de mayor gravedad de todo el país. Y esto no lo dice El Faro, sino el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en confesiones al propio director general de la Guardia Civil, en su visita girada la semana pasada. Los próximos días serán determinantes para controlar la tempestad.