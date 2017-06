Lo primero que vi cuando nací fue un animal con un plumaje, unos colores y unas hechuras mucho más bonitas que las mías. Dándole a la lógica me figuré que esas personas que estuvieron junto a mí al principio fueron mis progenitores, es decir mi papi y mi mami. Tengo unos recuerdos muy bonitos de ellos por el cariño que derramaban a mi y a mis hermanos que por cierto los hecho mucho de menos ya que desde entonces nunca los he visto jamás. Ahora creo que no sería capaz de reconocerlos aunque los tuviera junto a mí.



Mis padres me dieron todo lo que tenían ya que el amor era muy evidente cuando me regurgitaban los alimentos que previamente cazaban por el espacio natural. Este acto creo que es lo más cariñoso que he visto jamás. Buscar cosas que a nosotros nos gustaba, ir al nido y repartirlos con todos nosotros. No me acuerdo exactamente de la cantidad de hermanos que éramos pero gracias a ellos el calor que nos dábamos entre nosotros y el de nuestros padres que se relevaban en el cuidado elemental de todos nosotros. Más tarde cambió todo ya que me quedé sólo y un hombre fue el que se dedicaba a sacarme de un nido mucho más calentito pero solitario y darme de comer una comida la verdad que no tenía la textura que me daban mis padres, pero había hambre y había que tragar con lo que nos daba este hombre. Después nos metió en una jaula conjuntamente con congéneres de mi misma especie y con un poco de comida y agua estuvimos juntos unos pocos de días hasta que llegamos a nuestro destino. Entre tanto uno de los nuestros murió en el camino.



El nerviosismo era evidente entre los compañeros de viaje por eso estábamos todo el momento comentando y dando las opiniones que nos venían a la cabeza del futuro que nos podía deparar después de sufrir este pequeño martirio. Pero la verdad después de estar contigo yo creo que fue positivo ya que estoy muy contento de estar aquí junto a ti. Comprendo que estás un poco desesperado conmigo pero ten en cuenta que desde que he nacido lo único que he estado es asimilando idiomas. Todos diferentes y que no ha sido uno ni dos sino varios y esto tiene sus días de climatización. Por eso me escuso y te reitero que me digas las cosas que tengo que aprender poco a poco y que si me lo dices muchas veces seguro que cogeré el tranquillo y me verás como te repito las palabras que tu quieres. Yo creo que no soy tonto y te responderé pronto. Ten paciencia y no te defraudaré. Por que te estoy cogiendo cariño tanto a ti como a tu familia y a todos esos que quieren que aprenda sus nombres. Aunque son muy pesados y feos, ya que tus familiares son todos muy guapos y no es por hacer la pelota. Además soy muy joven y todavía lo he desarrollado toda mi inteligencia, esperar es tu virtud principal.



Esto fue lo que me dijo el lorito durante un sueño que tuve con el, te prometo por lo que más quiera que no me he inventado nada y aunque se que es un juego que me ha producido mi subconsciente pero todo esto lo recuerdo como si fuera ayer y mi animal lleva más de cinco años con nosotros y lo quiero como si fuera mi propia familia. Además como me prometió sabe muchas palabras se ha aprendido de memoria todos los nombres de cada uno de los componentes de mi familia y de mis principales amigos. También ha aprendido a tararear el himno del Madrid y yo como buen madridista estoy súper orgulloso de esto último. Y mira que todos los vecinos que tengo alrededor son del Barcelona, pero ¿sabe lo que opino de esto último?. Pues lo que dice un viejo refrán: “Quien ajos pica, ajos come”.



Una cosa curiosa de Rodolfo es que en el último partido del Madrid cuando todos los madridistas estábamos nerviosos por el resultado que nos podía proclamar campeones de liga o no contra el Málaga, pues el pronosticó que iba a ganar por dos goles a cero. Estuve indagando con toda la familia y todos los que habitualmente se topan con el y ninguno le habían inducido en decir esta afirmación, así que estuve pensando si podría tener en la familia algún adivinador. Luego te diré al final de la entrevista lo que me ha dicho sobre el resultado del Madrid contra la Juventud. Esta revelación, declaración me la dio un buen amigo que lo primero que me dijo que era una tontería y yo le dije igual que lo digo en público que cualquier tipo de declaración que me sea confesada a mi nunca la pondré primero en duda, pero que siempre la sopesaré y si veo que se puede publicar pues lo haré. Es muy anecdótico además que os digo que puede haber sido inducido el sueño por unos motivos elementales de desesperación por parte de este hombre sobre su mascota que viera que no estaba evolucionando con la rapidez que le habían indicado los vendedores del animal, y por culpa de Rodolfo hubiera tenido esa descarga de adrenalina. Ese pedacito de arena que puso la imaginación a volar. Muchos casos se han dado por esos motivos. El resultado que me había dejado para el final de este artículo era que el Madrid ganaba por la mínima, pero lo principal que ganaba. Esperemos acontecimientos y si es positivo pues habrá que ir con más veces a visitar a este carismático animal futurólogo.