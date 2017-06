El encuentro entre Vivas y el cuestionado Cucurull con el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, había levantado muchas expectativas. Es tal el desastre que marca la frontera que se confiaba en una respuesta al mismo nivel. Durante muchas semanas las administraciones han jugado a un pretendido engaño a la opinión pública, primero negando que hubiera problemas en la frontera y segundo, ciñendo este asunto a un debate con los dueños de las naves, como si a los demás nada nos afectara. Y digo administraciones en plural porque el nefasto espectáculo de un delegado miope diciendo que la frontera no era caótica ha contado con la protección del presidente de la Ciudad, convertido en cómplice de la incapacidad de quien nunca sirvió para tan complejo puesto, aun a costa de las consecuencias para todos.



Como les decía se esperaba mucho de esa reunión. Pero la nota de prensa remitida por el Ministerio de Interior resulta de chiste. O peor aún, se antoja un insulto para una ciudadanía que no aguanta más: sanitarios, vecinos, comerciantes, niños… todos de una u otra forma han gritado exigiendo soluciones. Esas soluciones pasan, según Interior, por decir que habrá más refuerzo en la valla y que contaremos con casi 50 agentes más para la OPE. De las colas, nada de nada.



Una se pregunta si ese refuerzo de policías y guardias para la OPE tiene en cuenta todas las plazas que se han perdido. También si en verdad confían en que vayamos a tener un tráfico importante cuando ya se ha difundido que nadie pase por Ceuta. O cómo el ministro no ha aportado alguna medida urgente para problemas tan graves.



Vivas añade que se ha llamado a Marruecos situando el origen del problema al otro lado. Una ya no entiende estas salidas que no se ajustan a la verdad que el propio presidente no reconoce. De chiste. De un bajunerío nada propio para un pueblo que urge otra respuesta antes de que suceda algo peor.