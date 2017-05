Si el panorama en la frontera prometía mejorar…. La triste realidad es bien contraria. Ceuta está ya colapsada desde todos los puntos posibles. La frontera, impracticable. El lado marroquí está repleto de vehículos que quieren entrar…. Y en el español…. Hasta se ha tenido que pedir mayor presencia de la Policía.

Las distintas vías que llevan a la frontera están igual o peor. Colas, colas y más colas. Es imposible el tráfico. Ni tan siquiera se puede llegar al centro de salud del Tarajal con lo que muchos usuarios no pueden cumplir con sus citas. De hecho los trabajadores han organizado una protesta porque ya no pueden más.

Y los vecinos convertidos en víctimas de esta situación insostenible. Hoy mismo viaja el presidente Vivas a Madrid llevando en su cartera el candente tema de la frontera confiado en regresar con soluciones prácticas, porque hasta el momento no solo la situación no ha mejorado sino que, al contrario, va a peor, siendo escenario de criterios cambiantes que no hacen sino causar más colas.