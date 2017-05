Si esperábamos una declaración de peso por parte del ministro de Justicia tras el abucheo generalizado a las puertas del Ayuntamiento es que somos unos ilusos. Catalá, que venía a otros menesteres, se vio sorprendido por una reacción popular que le hizo hasta equivocarse de coche. Mal asesorado estaba el ministro porque los concentrados nunca ocultaron sus intenciones y cualquiera debía prever que la movilización iba a ser un éxito, como ocurrió. Que mil personas salgan a protestar cerrando sus comercios es un éxito, se mire por donde se mire, y más aún en Ceuta.



Como les decía, si esperábamos algún anuncio de peso por parte del ministro, nos quedamos con las ganas, porque se ciñó a repetir la misma canción que llevamos meses escuchando: “Madrid, Madrid, Madrid”. A la capital de España regresa para contar a sus compañeros lo mal que está Ceuta y los problemas que están salpicando al PP por la frontera que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Como Catalá, de aquí se fue antes el director general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad. Lo mismo que Catalá escuchó la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Suena pues a lo mismo eso del ‘trasladar’ cuando lo que queremos escuchar es otro verbo: ‘ejecutar’, ‘decidir’, ‘resolver’… cualquiera que devuelva la normalidad a una ciudad que está agonizando por la adopción de medidas aplicadas en un entorno imposible. Nadie puede negar que hay que controlar coche por coche. Pero esto no de ahora, sino de siempre. Lo que no puede hacerse es convertir el paso en un embudo porque somos incapaces de organizar unos controles coordinados que permitan la apertura de más carriles desechando conceptos tan restrictivos como la imposibilidad de tránsito de mercancía por el Tarajal. Me contaban ayer el caso de un matrimonio residente en Tánger, que dejó su vehículo en Marruecos y cruzó para hacer compras por Ramadán. Se llevaban queso de bola, dulces y unas mantas. No les dejaron cruzar de regreso y tuvieron que tirar todo lo comprado. ¿Lo ven lógico?



Madrid podrá enviar más recursos, hablar a altos niveles pero si no meten cordura entre quienes demuestran una errática gestión… seguiremos igual o peor. Mucho peor.