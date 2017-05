“El Gobierno, por obra del Ministerio de Fomento, parece haber renunciado a la empresa pública Correos y está aplicando un recorte tras otro en su financiación”. Así de tajante se ha mostrado CCOO, sindicato mayoritario en Correos, tras conocer que el Ministerio de Fomento “ha decidido dar un nuevo mordisco en la financiación del Servicio Postal Universal destinada a Correos en el marco de la Ley de PGE que se está debatiendo en el Parlamento, con medio millón de euros más, destinando una partida presupuestaria para satisfacer las demandas localistas y electorales de Foro Asturias en materia ferroviaria pero que, además, tampoco tiene en cuenta el modelo ferroviario ni de Asturias ni del Estado”.

CCOO ha acusado al ministro de Fomento de “dejar a Correos en la estacada poniendo de manifiesto la falta de interés por la empresa pública” y ha señalado que la viabilidad de una empresa se efectúa con incremento de financiación y no con recorte, con apoyo político y no inacción. “Este recorte viene a dar la razón a CCOO quien ya aseguró que se trataba de un recorte político y no ajustado a criterio económico”, indica.

No obstante, ha apelado al Ministerio a “revertir este brutal tijeretazo de más de un tercio en la financiación porque de aplicarse se podría llevar por delante a la empresa pública Correos y lo que conlleva: supresión del servicio postal público prestado a los ciudadanos en miles de municipios en todo el país, eliminación de un tercio del empleo que se traduce en miles de puestos de trabajo, además de precarizar las condiciones laborales”.

Para CCOO, es “intolerable y una barbaridad la sangría presupuestaria que están haciendo a Correos cuya única explicación es acabar con la empresa pública de una manera lenta y agonizante, convertir a Correos en una empresa low cost, con pocos trabajadores/as, empleo precario y destruir la calidad del servicio postal público prestado a los ciudadanos”.

Por ello, CCOO ya inició una ronda de contactos y reuniones con los representantes políticos con el objetivo de poner en marcha una serie de iniciativas parlamentarias orientadas a rescatar la financiación del Servicio Postal Universal -en forma de enmiendas y Proposiciones No de Ley-, que para el sindicato ya estaba muy por debajo de la que requiere la prestación pública encomendada a Correos y cuyo carácter deficitario debe cubrir los PGE. El sindicato ha aseverado que “de no corregirse este recorte para que Correos siga siendo empresa fundamental en la vertebración territorial, social y económica del país, llegando a los más de 8.000 municipios”, no descarta la convocatoria de huelgas “en todos los puntos del país”.