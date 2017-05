La de esta mañana ha sido la octava inauguración de las jornadas jurídicas organizadas por el magistrado Fernando Tesón, que ha conseguido que lo que comenzó como un sueño termine asentándose en nuestra ciudad, hasta el punto de convertirse en una referencia en el ámbito judicial.

Este año se ha contado con la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha valorado los temas que se van a abordar en estas jornadas y ha insistido en los retos de la justicia por mejorar y, por ejemplo, avanzar en la rapidez de respuesta que se ofrece al ciudadano. Ha hablado el ministro de impulsar la mejora de las nuevas tecnologías, pero también en conseguir que la justicia sea percibida como independiente por el ciudadano, algo que hoy no sucede.

“Existe un debate social, está en la calle, y tiene que ver no tanto con la independencia del poder judicial que es real, sino con la percepción que tiene el ciudadano, y ahí salimos mal. Me consta de que en España no hay problema de independencia ni de injerencias pero sí de percepción, por lo que tendremos que trabajar en mejorar ese estado de opinión”, ha expuesto el ministro ante los presentes durante la inauguración de las jornadas.

No ha dejado de lado Catalá el problema de la corrupción, insistiendo en que hay que luchar contra ella ya que todos los ciudadanos se indignan por igual, no unos más que otros.

“La confianza de los ciudadanos en las instituciones tiene que ver con la convulsión que ha generado casos como la corrupción, que es algo que a todos nos indigna por igual. La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en la lucha contra el delito es un objetivo al que hay que dedicarle atención”, ha añadido.

El director académico de estas jornadas, Federico Fernández de Buján, ha elogiado el trabajo de Tesón siempre respaldado por su esposa Teresa Troya; elogios que también ha hecho públicos Clara Martínez de Careaga, como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ha destacado, de hecho, el nivel de estas jornadas y el trabajo del magistrado.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, también ha intervenido en este acto para destacar el trabajo realizado por el magistrado Tesón.