El próximo día 29 de mayo de 2017 tendrán lugar en el Palacio autonómico las Jornadas Jurídicas a nivel nacional organizadas por el Gobierno de la Ciudad del Sr. VIVAS y por este motivo, el PDSC ante este evento de una gran importancia por los ponentes e invitados de relevancia en nuestro ordenamiento jurídico y por tratarse de leyes y la seriedad que esto conlleva, ponemos de manifiesto nuestra intención de hacer llevar a la opinión pública:



El presidente de Ceuta, no puede tener la conciencia muy en su lugar cuando precisamente y en estos momentos en que la ciudad a través de algunas de sus consejerías está atravesando un gran bache, que hacen que los ciudadanos desconfíen plenamente de su buen hacer. El Sr. VIVAS no predica con el ejemplo y eso es precisamente lo que caracteriza al hombre que está al frente de una institución pública, usted presidente de los ceutíes no predica con el ejemplo porque se queda al margen de una sentencia firme de dos policías locales condenados e inhabilitados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta y se esconde entregando todas las competencias de culpabilidad a los que están orgánicamente debajo de usted.



NO se pueden organizar jornadas jurídicas al más alto nivel nacional cuando por otra parte las leyes que les viene de ARRIBA usted ni acata ni las lleva a cabo encajonando y mirando hacia otro lado las resoluciones judiciales de los ponentes de las jornadas jurídicas que usted quiere organizar. Sr. VIVAS ya es hora que dé la cara por los que trabajan a su lado y la responsabilidad de esta ciudad es suya y solamente suya.