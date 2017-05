A los lectores que decidan mirar lel presente artículo, les recomiendo que, si es posible, busquen en internet el que publiqué el domingo 3 de febrero pasado, bajo el título, tétrico, de “El regreso de los muertos vivientes” (tomado de una película) en el que criticaba a los tertulianos que venían calificando a Pedro Sánchez de “políticamente muerto”. Ahí podrán ver una especie de profecía sobre lo que iba a suceder en las famosas primarias del PSOE, y, además, sobre cuanto puede ocurrir tras su celebración.



No quisiera acertar ahora, pero los síntomas son ya, de por sí, bastante significativos. Ese aluvión de enmiendas a la línea programática que tenía prevista la actual –y provisional- comisión gestora, hace temer lo peor, al menos para quienes creemos en la unidad e integridad de España, nuestra Patria común e indivisible, en qoe fundamenta la Constitución, Claro es que nuestra Carta Magna, resultado de una transición ejemplar en la que rodos –y digo todos- acordaron cerrar las heridas que pudiesen quedar tras aquella terrible guerra entre españoles, está siendo en la actualidad no solamente discutida, sino hasta repodiada, por una nueva ola de nietos que se niegan a olvidar lo que le contaron sus mayores, porque ellos no vivieron aquello. Todo se está traduciendo en un cambiar nombres de calles, quitando los de un bando para poner los del otro, y en un desprecio total a aquel espíritu de concordia que, gracias al sentido de Estado y al patriotismo de los protagonistas de la transición, ha venido rigiendo desde la aprobación del texto constitucional hasta ahora..



Pedro Sánchez quiere gobernar. Suele disfrazar esa aspiración con el famoso “no es no” y su empeño en demonizar a Mariano Rajoy. La abstención de su propio partido en la votación de la investidura le escandaliza, sin querer pensar, y sin querer que los suyos piensen, en qué desastroso resultado hubiera obtenido su partido de haberse celebrado una tercera vuelta de las elecciones generales. Pedro Sánchez quiere gobernar, y pretende hacerlo diciendo eso de que “España es una nación de naciones” y de “la España federal”, es decir, dispuesto a recortar con tijeras el multisecular mapa de España,, para luego coserlo con hilos, frágiles hilos que, a la corta o la larga, nos llevarían a la rotura en pedazos de lo que hoy es nuestra Patria.



Además, no pregunto cómo quedaría incardinada Ceuta en ese nuevo mapa, porque ni él lo sabe. ¿Seremos, acaso, un Estado federado? ¿Una nación dentro de la “nación de naciones”? Parece un disparate. De pueblo de la provincia de Cádiz pasamos a ciudad aparentemente vinculada al Protectorado, por cuanto el Alto Comisario era, a la vez, Gobernador General de las Plazas de Soberanía, y de ahí quedamos en aparente soledad, pero dependiendo directamente del Gobierno central dentro de una España firmemente unida, y ya desde ese punto hemos evolucionado hasta tener un Estatuto de Autonomía que se parece muchísimo a los de las comunidades de vía lenta que prevé la Constitución y que, luego, nadie quiso ser, en virtud del principio del “café para todos” introducido por el entonces Ministro Manuel Clavero. en su empeño por lograr que la región andaluza, la suya, no fuese menos que Cataluña y el País vasco. Me pregunto qué papel nos tocaría si España se transforma un Estado federado. Más problemas, como si no tuviésemos bastantes.



Pedro Sánchez sabe que, para llegar al Gobierno: (lo que él llama “echar a la derecha”) mediante una moción de censura, necesita los votos en el Congreso de los Diputados de Podemos y de un peligroso conjunto de independentistas muy difícil de manejar después. No parece importarle.



Total, toca esperar acontecimientos…y rezar.