La Ciudad está intentando buscar zonas de embolsamiento en donde puedan quedar los vehículos patera evitando los colapsos que están causando múltiples problemas.

El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, insiste en que se está trabajando desde todas las áreas para evitar estas situaciones caóticas y vergonzosas. “No hay zonas de embolsamiento en las proximidades que reúnan los requisitos. Requieren de una vigilancia, una superficie, una circulación adecuada porque no es un depósito. No es tan fácil. Hace tres días giré visita a un solar que podía reunir esas características pero al final no podía ser”.