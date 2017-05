L.M.A. CEUTA



No habrá una nueva edición para este año de los billetes para los ausentes, debido a que la partida que se aprobó el año pasado aún no se ha cubierto y no ha existido desde luego la expectación que en un principio se entendía que se iba a producir.



El consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos, comentó que sí estaba de acuerdo con la petición que había realizado la oposición en el sentido de que se debía realizar un esfuerzo para que se agilicen los trámites y no se tarde entre dos o tres meses para que quienes hayan utilizado este sistema reciban en sus respectivas cuentas corrientes la subvención por parte del Ayuntamiento.



En otro orden de cosas, igualmente, se mostró de acuerdo con que Ciudadanos se integrara en la comisión de seguimiento que se hace a este respecto e invitó a Javier Varga a sumarse.



El mismo diputado de Ciudadanos, Javier Varga, vino a decir en un momento de su intervención que un aporte por parte de la Ciudad Autónoma de veintiocho euros por cada uno de los billetes no le parecía suficiente.



A este respecto, el consejero aludió a que cuando se trataba de una familia con dos o tres hijos, al final, esa aportación si se notaba en el bolsillo.