Los cuatro diputados socialistas han mostrado su malestar con el portavoz del PP, Emilio Carreira, abandonando sus asientos cuando este ha intervenido por vez primera en el pleno. Respondían así al enfrentamiento ocurrido en la sesión plenaria del mes pasado entre el popular y la diputada Nuria Miaja, que terminó con insultos.

La postura adoptada por los socialistas no ha sido finalmente la de no asistir a los plenos como en un principio se barajó, sino escenificar su malestar dejando libres durante unos minutos sus asientos para posicionarse entre el público dando a entender que no respetaban las palabras ofrecidas por Carreira en su primera intervención. Tras terminar los cuatro diputados regresaron a sus asientos.

Con esta decisión se cierra un episodio que terminó no solo protagonizando el pleno del mes pasado sino que también cobró su importancia en medios de comunicación nacionales al difundir lo sucedido, con empleo de palabras despectivas como “sinvergüenza”.