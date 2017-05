El exsecretario general del PSOE, José Antonio Carracao, ha remitido un extenso comunicado a los medios de comunicación en el que no deja lugar a dudas su animadversión hacia quien ahora lleva las riendas, Manuel Hernández, abriendo, pretendiéndolo o no, una guerra en el PSOE. Dice Carracao que sí, que es verdad que Hernández quiso darle de baja en el partido después de conocerse que debía declarar como investigado en el ‘caso Emvicesa’.

“Tras el estallido del conocido como caso Emvicesa y mi imputación por una presunta prevaricación administrativa, que conllevó mi presencia ante la juez para la toma de declaración, fui yo mismo el que trasladé a mi Partido en conversación con el secretario de organización de mi federación y al conjunto de la sociedad a través de los medios de comunicación, los hechos, a pesar de estar ya fuera de la primera linea y de no tener ningún cargo ni orgánico ni público. Como digo, tras esa circunstancia, y sabiendo como se sabe tras el levantamiento del secreto del sumario, que el informe de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado, señalaba que no había indicio de criminalidad hacia mi persona, recibí con asombro e indignación, una llamada de Ferraz para advertirme que el secretario general de Ceuta les había llamado para sugerirles mi baja del Partido”, expone el exsecretario del PSOE.

A este hecho suma otros que, dice, ha guardado en silencio pero que ahora se ve obligado a difundir. Por ejemplo ante “un correo electrónico difundido con participación de ‘compañeros’, contra mi persona y más compañeros, con acusaciones de ámbito personal. De lo que tendrán que rendir cuenta cuando llegue el momento”, informa, aludiendo a una cadena de e-mails que llegaron a algunas redacciones de medios con críticas muy duras.

Carracao añade que también “guardé silencio cuando ante la negativa del secretario general, Pedro Sánchez, de venir a Ceuta en las pasadas elecciones autonómicas siendo yo candidato para apoyar a los compañeros y compañeras de Ceuta, pedí al menos un vídeo de apoyo. A esto me respondieron que no podían enviarlo y yo propuse ir personalmente, aprovechando una reunión con responsables parlamentarios de Comisiones donde se trataban temas de interés para Ceuta, a hacer el vídeo. Aceptaron, viajé con un cámara local y una vez allí se me comunicó que no se iba a hacer el vídeo”, desvela. A esto añade que nunca ha respondido ante insultos a sus compañeros de campaña o a su propio padre. “Guardé silencio cuando ‘compañeros’ me acusaron de forma pública de comportamientos deshonestos, siguiéndole la estrategia al Partido Popular durante mi campaña de primarias. Guardé silencio y nunca lloré en los medios de comunicación porque no me ayudaban o porque tenía críticos, nunca dije que iba a llevar a nadie a la Comisión de Conflicto y nunca lo hice. Nunca pedí que dieran de baja a nadie en mi partido, sí hice sin embargo, que quienes estaban fuera pudieran volver”, puntualiza.

En este último detalle Carracao obvia de manera sorprendente la purga que se llevó a cabo en el partido cuando él era asesor en la Delegación del Gobierno. Hecho del que nunca ha querido dar respuesta. Manda eso sí un mensaje claro a Hernández, con quien ya ha decidido entablar una guerra abierta.

“Al secretario general de mi federación le diré dos cosas también a través de los medios: hablar de unidad no es lo mismo que practicarla. Habla de la necesaria unidad cuando no ha contado con nadie del equipo de Pablo Núñez, su alternativa y al que ganó por muy pocos votos. Yo ofrecí y trabajé en la Ejecutiva con mi alternativa a la secretaría general, Juan Hernández. No puede hablar de unidad quien su primera medida como secretario general fue despedir al trabajador que apoyó la candidatura de Núñez. Y la otra, que esta conversación puede ser exclusivamente interna en cuanto él quiera dejar de nombrarme, porque yo a él no lo he nombrado”, reseña. “Hernández debe dejar de defenderse de los de dentro, nos desviarse de sus fines y pelear con los de fuera. Si lo que necesita es que lo tranquilice diciendo que no tengo intenciones políticas, mi vocación no es servirle de tranquilizante, no es mi problema. No he insultado sino expresado el sentimiento que el comportamiento político de Pedro me provoca y que, en consecuencia, puede trasladarlo a donde mejor considere como ya ha hecho anteriormente. Hablar de unidad es muy diferente a practicarla, y Hernández no ha hecho hasta la fecha nada por ella. Recibí muchos ataques desde dentro pero nunca puse al partido en la situación de que se hablaran de ellos. Los insultos recibidos por los propios se me acumulan pero nunca me he detenido en eso porque el cariño del resto de compañeros fue siempre mayor. Cuando fui secretario general usé mi silencio sin tratar de silenciar a nadie, ahora como militante valoro más mi libertad de expresión y defensa”.

Por cierto que respecto al insulto vertido contra Pedro Sánchez del que dijo que le daba asco, insiste en que no lo es y llama a El Faro de Ceuta “medio amigo” de Hernández sencillamente por haberle hecho una entrevista. Cuando menos, un estilo ‘muy democrático’.