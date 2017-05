El delegado del Gobierno se encuentra molesto por las críticas que está recibiendo sobre la caótica situación que se vive en la frontera del Tarajal. Esta mañana, después de presidir el minuto de silencio por las víctimas ocurridas en el atentado de Manchester, dijo que no estaba de acuerdo con que la situación fuera caótica y “las medidas que está adoptando la Administración son para poner orden. Me gustaría que alguien me dijera cuál de las medidas que se han adoptado es la equivocada”.



A partir de ahí se pregunta en voz alta si es equivocado no dejar circular por Ceuta a vehículos que no tienen las medidas técnicas adecuadas o que les exigen un seguro de responsabilidad internacional o que el conductor coincida con el titular del vehículo. “Si alguien cree que esas medidas no son acertadas que lo diga públicamente. Pienso que son acertadas y estamos procurando solucionar los problemas de la frontera”.