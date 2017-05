Las reacciones a la entrevista a Manuel Hernández publicada en El Faro no se han hecho esperar. El secretario general había advertido que no descartaba llevar a la Ejecutiva los insultos de Carracao a Pedro Sánchez publicados en su perfil de Facebook, en el que indicó que este le daba asco.

Poco después Carracao lo borró y ahora lo ha vuelto a publicar con una entradilla en la que destaca algo que, hasta ahora, no se conocía: Hernández “llamó una vez a Ferraz para que me dieran de baja”, ha dicho.

“Dice el secretario general de mi Federación que va a llevar a la Ejecutiva Regional para su discusión y análisis mi escrito en mi perfil sobre Pedro. Lo había borrado porque sobre candidatos me pronuncio pero callo cuando las urnas hablan, sin embargo ahora le ayudaré volviendo a ponerlo para que lo tengan accesible y puedan discutirlo y estudiarlo bien. Su actitud no me es ajena”, ha expuesto Carracao.

Hernández no se ha pronunciado todavía al respecto, ni ha confirmado que quisiera dar de baja a Carracao. Los últimos recuerdos sobre bajas masivas de militantes se retrotraen precisamente a la época en que Carracao fue aupado a la cúspide del PSOE local siendo el brazo ejecutor de la purga a la militancia Salvador de la Encina.