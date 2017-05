El exsecretario general del PSOE, José Antonio Carracao, ha retirado de su Facebook los insultos que dirigió a Pedro Sánchez en la madrugada del sábado al domingo y que se resumen en la frase: “Me da asco Pedro”.



Carracao decía en su página de Facebook que “esto es opinión personal, no un texto de cadena, es un tema político, no tienes que darle a me gusta pero si quieres léelo…Voy a romper mi silencio y a decir abiertamente, lo que pienso y callo. ¡Me da asco Pedro!”.



Explica que Pedro Sánchez, elegido por la noche multitudinariamente secretario general de los socialistas, “me da asco en el sentido de que me desagrada su estrategia de manipular la verdad para construir un relato que le valga para sus intereses y rechazo su estrategia de ‘polemizar’ el Partido, inoculando entre nosotros un falso discurso de falsos ejes: abajo (militancia) contra arriba (dirigentes) y de izquierda (ellos) contra derecha (los que no están con ellos).



Además, alarga ese “asco” que siente por Pedro Sánchez a los militantes “que solo han sabido insultar” y culpa a Sánchez de “la falta de afecto y el exceso de odio que me rodea y que ha provocado la estrategia de Pedro”.



Por último, decía que “hemos perdido mucho en este proceso pero si Susana tiene un sólo voto más, tendremos la oportunidad de reconstituirnos, de recuperar nuestra esencia, de restablecer los afectos, a la larga ganaremos todos, pero si es Pedro….si es Pedro, sólo ganará ël”, terminaba diciendo en Facebook el propio José Antonio Carracao.

En su lugar puso anoche que ha ganado “quien he trabajado porque no ganara. La mayoría nunca se equivoca. No es mi candidato pero será el secretario general de mi Partido”.



Añade que “ya sé lo que es tenerlo de frente, ahora como militante de base lo viviré con más tranquilidad” deslizando así la idea de enfrentamientos pasados con Sánchez cuando el propio Carracao era el secretario general en Ceuta. Concluye su comentario diciendo que “No cambia nada mi opinión”, afirmando que espera que “acierten los de la mayoría y que el futuro electoral del PSOE con Pedro sea el que dicen y yo vuelva a estar equivocado”.