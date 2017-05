Nunca en nuestra democracia unas elecciones primarias despertaron semejante interés mediático y atención ciudadana como las que hoy celebra el PSOE, y no precisamente por el cartel y el bajo perfil de los candidatos sino por cuanto lo que del resultado de las mismas puede significar para la gobernabilidad y estabilidad del país.



Pedro Sánchez nunca ha sido santo de mi devoción. Desconfío de él por sus ambiciones, veleidades, lenguaje e ideas populistas. Lo que no es óbice para que desde esta columna localista ponga en valor que haya sido el único de los tres candidatos que ha visitado nuestra ciudad.



Cargado de promesas y con su cazadora marrón y vaqueros, el 13 de marzo pisaba por primera vez Ceuta. A pie y ante la sorpresa de los transeúntes, desde el puerto se dirigió hacia el Paseo las Palmeras, al mercado, a la Gran Vía y al Rebellín, participando después en el homenaje a Sánchez Prado. Mas tarde subió al Príncipe donde fue objeto de una calurosa acogida. Triunfó en su encuentro con la militancia, simpatizantes y curiosos que llenaron el salón de actos del Ayuntamiento, a los que entusiasmó con su proverbial oratoria mitinera.



No sucedió lo mismo con los otros dos candidatos. El 18 de abril tenía anunciada su presencia Patxi López, pero al tener que acudir, ese mismo día, al homenaje en honor de la fallecida Carme Chacón, optó por suspender su visita. En su lugar vino después Oscar López para apoyar al ex – lendakari, pero al no tratarse de un primer espada, su presencia no tuvo el gancho que hubiera deseado la plataforma local.



Tampoco tuvimos la oportunidad de ver por aquí a Susana Díaz, la presidenta andaluza, tal y como hubieran deseado Sandra López, Carracao y la plataforma de apoyo. Detalle éste que, siendo mal pensado, no me ha sorprendido lo más mínimo pues ya es histórico el olvido del socialismo andaluz y de la propia Junta de Andalucía hacia nuestra ciudad. De lejos le viene al galgo, que diría el sabio refranero, recordando cuando los socialistas nos dejaron fuera de la autonomía de la región, desgajando así de un plumazo a Ceuta de esa Andalucía a la que siempre estuvimos unidos y a la que la mayoría de nosotros llevamos en el corazón por las más diversas razones.



A pesar del presumible apoyo con el que parece contar la candidatura sanchista en nuestra ciudad con Manuel Hernández, Nuria Miaja y otros destacados nombres propios de la cúpula socialista volcados en ella, y el propio éxito que supuso la referida visita de Sánchez, nada se puede aventurar de que pudiera salir como favorita y menos aún viendo como está de revuelto el corral de la calle Daoíz.



Como del mismo modo, tampoco podría resultar determinante a la hora de recabar votos la no presencia de Susana Díaz a nuestra ciudad para buscar apoyos a su candidatura, que cuenta con una plataforma de militantes y cargos públicos orgánicos, y nombres propios de relieve como el histórico Juan Díaz Triano, Pablo Núñez o Aquilino Melgar.



En cuanto a Patxi López, el “vertebrador de izquierdas”, a priori parece el peor posicionado. Al menos si lo medimos en virtud del número de avales recogidos, aunque como dijo aquel, las elecciones las carga el diablo.



Si yo fuera militante socialista me resultaría complicado decantarme por alguno de los tres candidatos. Pienso que no son los que necesita un partido clave para la gobernabilidad y estabilidad de España, máxime en estos momentos. Por cierto que no deja de resultar curioso el currículum laboral de cualquiera de ellos que han convertido, por completo, el ejercicio político en su profesión.



Susana Díaz, 42 años, licenciada en Derecho, jamás ha trabajado fuera del partido, ejerciendo como concejala, diputada, senadora, consejera autonómica, y, ya por fin, presidenta de la Junta. Sánchez, 45 años, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, tan solo ejerció unos pocos meses como profesor universitario, discurriendo fundamentalmente su trayectoria laboral como asesor, concejal y diputado. Y Patxi, el más veterano, 59 años, no pasó del primer curso de Ingeniería Industrial, y a su edad tampoco sabe lo que es trabajar fuera del PSOE, en su condición de diputado, secretario general del PSE-EE, lendakari y efímero presidente del Congreso.



Sánchez, el hombre que llevó a su partido a los peores resultados de su historia por partida doble y afín al puro populismo, nos acaba de cambiar una vez más su discurso. Todo “un ejemplo de transformismo político en el camino de la propia supervivencia”, como tan oportunamente lo definía esta semana ‘El País’. López, para algunos pura “demagogia barata”, me pareció el más centrado en el debate, aunque huérfano de argumentos firmes con los que convencer a los votantes. Y Díaz, la bendecida de la gestora y con los avales de Felipe González y Zapatero, vacía igualmente de contenido como sus rivales, supo, eso sí, machacar a Sánchez, figura incuestionable para un importante sector de la militancia por su odio visceral al PP.



Ha llegado la hora de la verdad. Susana, desde su fornido baluarte andaluz, Sánchez erigido por su corte de radicales y Patxi inmune al desaliento. ¿Cuál de los tres subirá a los altares de Ferraz? La quiebra del PSOE está en juego para desgracia del país como la de la propia federación ceutí donde, para no ser menos, las aguas bajan más revueltas que nunca. Quién sabe lo que puede depararnos este 21-M para la historia.