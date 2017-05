Doncel tiene perfilado un borrador para el que quiere el consenso de todos los partidos

La llegada de un nuevo gerente a Emvicesa, en este caso, Juan Manuel Doncel, con una experiencia importante en el área, no en vano, durante cuatro años fue consejero de Fomento y otros tanto, también asesor y viceconsejero del mismo área, permitirá que nuevamente se habla de la venta de la promoción de 45 viviendas, destinada a jóvenes y que ya se ha intentado, en varias ocasiones, por parte del equipo de Gobierno.



La idea que maneja Doncel tendrá el punto de partida en el Consejo de Administración de la sociedad que se convocará en los primeros días el próximo mes de junio.



Va a llevar un borrador con las bases que permitan la venta de la promoción. Por supuesto, sería con dos fórmulas distintas: por un lado, quienes siguen viviendo en las mismas y, luego, otro proceso distinto para las casas que se encuentran desocupadas desde hace tiempo y que son un total de seis.



Lo que no quiere el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda es que este nuevo intento por enajenar estas casas termine paralizado. Por ello, su objetivo, es que el borrador que presentará ante el Consejo de Administración sea estudiados por todas las fuerzas políticas de la Asamblea.



Que los integrantes de PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos hagan las propuestas que deseen para enriquecer el texto y que el mismo salga con el mayor grado de consenso. Se entiende que es la única manera de que no se produzcan conflictos luego mientras se realiza el procedimiento. No le importa que se tarde lo que haga falta, pero que salga adelante, a ser posible, con el apoyo de todo el arco parlamentario.



Por supuesto, si reconoce que habrá una serie de asuntos que ya han quedado más o menos confirmados, porque en el procedimiento para proceder a la venta de las viviendas que ya están ocupadas, existe el compromiso de venta desde el año 2005.



Hace unos meses, el consejero de Fomento, Néstor García, optó por retirar del Orden del Día de la Comisión Informativa del ramo la propuesta que había elaborado para promover una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 al objeto de “dejar sin efecto” el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas (VP) de Serrano Orive a “jóvenes menores de 35 años”.



El miembro del Ejecutivo local planteó esa iniciativa con la convicción de que la enajenación de la promoción era ya “un hecho decidido e irreversible” tras la Resolución adoptada hace 3 años por el entonces viceconsejero de Vivienda, Antonio López, para cambiar su régimen de alquiler a compraventa. Ahora todo se ha dejado a expensas de un informe jurídico al respecto.



“El debate era si había que dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas de Serrano Orive a jóvenes menores de 35 años para no excluir a los inquilinos que los han cumplido durante los últimos años, al menos cuatro casos, o no, pero al final, ante las dudas no aclaradas, he preferido no llevar el asunto a Pleno hasta que no esté absolutamente claro”, resumió el propio consejero en su momento.



La incertidumbre jurídica estriba en si, como parece, el cambio de régimen no estará finalizado hasta que la Resolución de 2013 sea sometida al Consejo de Administración de Emvicesa y, posteriormente, a la Comisión Local de la Vivienda.