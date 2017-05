En esta ciudad somos capaces de hundir nuestros propios proyectos, de colocar de forma acertada las piedras en el camino para tropezarnos, de transformar en fracaso lo que ha sido el sueño de muchísimas personas que han luchado porque Ceuta tuviera la fortuna de acoger una exposición sobre la obra de Bertuchi con todos los honores. El día de la inaguración se lucieron las mejores galas: allí estaban los que, gozosos, acudían a festejar todo un logro. También los había que solo buscaban el flash de la cámara y el canapé si encartaba, eso sí, preparados como los mejores degustadores del arte que se les había dignado a visitar. Recuerdo el discurso oficial: la exposición de Bertuchi va a potenciar el turismo cultural, nos contaban. Esperábamos que por una vez Ceuta fuera situada en el mapa como punto al que poder acudir para, entre otros fines, conocer la recopilación de parte de su obra en el Museo de las Murallas Reales.



Hoy, un mes después de aquel evento, nos topamos con la triste realidad de una ciudad que no sabe cómo cuidar lo que tiene ni cómo atender a quien busca conocer el legado del artista. Los horarios de funcionario han topado con el arte hasta el punto de recibir con una patada en el trasero a aquellas personas que han visitado la ciudad para conocer la exposición y se han encontrado con el Museo cerrado. Y no ha ocurrido una vez por casualidad, sino que ya sumamos varios desaires porque no hemos entendido que disponiendo de una oportunidad como esta hay que adaptarse a todo aquel que quiera visitar Ceuta atraído por la magia de Bertuchi, disponiendo de aperturas extraordinarias para algo que es extraordinario. En serio, hay situaciones que de tan esperpénticas cuesta creer que seamos tan torpes como para permitirlo.