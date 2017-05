De nuevo la Ciudad confunde sus papeles, de nuevo da pie a intervenciones que se le escapan y sobre las que no debería opinar si otros no lo hacen. Pero es la Ciudad, la que tiene complejo de querer arreglarlo todo aunque después no haga más que dejar desaguisados por el camino. Ayer su portavoz, Jacob Hachuel, fue preguntado por los conflictos de la frontera. Porque ya debemos utilizar ese término: estamos asistiendo a un auténtico conflicto. Y Hachuel, al igual que lo hace el presidente Vivas, habló a los medios de comunicación sobre lo que ocurre para concluir eso de “estamos trabajando”. La institución que no puede garantizar determinadas soluciones porque no es competente opina mientras que la que sí tiene competencia y responsabilidad en todo lo que está pasando opta por callar. Ceuta se bloquea, Marruecos responde con presiones ante lo que considera que es una presión de España, los comerciantes amenazan con una manifestación, los sectores económicos se llevan las manos a la cabeza, a la Guardia Civil se le da órdenes para que rebusque entre las bolsas de la gente evitando que salgan hasta cuatro bolsas de patatas… y la Delegación no tiene nada que decir.



Entonces el ciudadano se mira sorprendido y además de notar que le están tomando el pelo empieza a sentir miedo por la nefasta gestión emprendida desde una casa que no da la talla. Sabotaje, presión, chantaje… todo esto nos cuenta la Ciudad que pasa… pero nadie nos da soluciones a las colas ajenas al porteo, al pulso que se echan España y Marruecos en el Tarajal y al desastre gradual al que nos están llevando.