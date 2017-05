El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, lamenta la actual situación política en todo el país y alude a la presunción de inocencia

El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, defendió la presunción de inocencia de la clase política en una situación en el que las citaciones judiciales han motivado, por ejemplo, hasta el cambio en los días de pleno correspondiente a este mes. El propio Hachuel tenía que declarar la semana próxima por la no ejecución de la sentencia que inhabilitaba a dos policías locales condenados, aunque al final lo hará el 20 de junio. El día 24 de este mes tiene que acudir a los juzgados Emilio Carreira tras una denuncia de MDyC por el depósito de vehículos. Y esto ocurre a nivel local, pero a nivel nacional los escándalos están a la orden del día.



“Estamos en un momento delicado no solo en Ceuta, es un momento difícil en todas las administraciones porque nadie se atreve a firmar, no hay funcionarios que quieran firmar y nosotros no somos ajenos a esto”, expuso Hachuel. “Yo no sé si mañana cuando me levanté voy a recibir una citación del juzgado y soy escrupuloso y respetuoso con lo que firmo, pero firmo todo los días 20 ó 30 decretos, sanciones, multas… por error me puede ocurrir, a sabiendas no. Y sin embargo nos desayunamos con la prevaricación todos los días. Espero que estas comparecencias en los juzgados quede en nada aunque ya hemos sufrido la pena de telediario. Cuando la justicia se pronuncie pondrá a cada uno en su sitio”, añadió.



Para Hachuel los responsable de esta situación son varios: “Las redes sociales, los intereses de partidos que solo hacen una política de acoso y derribo para gobernar a costa de cualquier cosa a veces sabiendo que no tiene sentido… y tanto otros que a pesar de salir absueltos ya son condenados. Es culpa de todos y los medios de comunicación también tienen su parte. Es lo que nos ha tocado vivir pero como dice la canción sobreviviré”, concretó.



Los procesos judiciales abiertos en Ceuta, con sentencia o no condenatoria, ya han provocado el cese o dimisión de varios miembros del Gobierno de ahora y de antes. El caso más impactante por su profundidad ha sido el de Loma Colmenar que mantiene a varias personas en prisión, entre ellas Antonio López quien fuera viceconsejero de la Vivienda y cabeza visible de Emvicesa.