La AD Ceuta había tenido, hasta la noche de ayer, un comportamiento ejemplar en el caso de su jugador Ismael ‘Maruja’. Fue el club quien dio a conocer lo sucedido en un breve comunicado que envió a los medios de comunicación ceuties y luego lo colgó en su cuenta de Facebook. Es cierto que la primera decisión era la lógica, apartar al jugador de la plantilla y luego que él mismo no disputara el último partido de la temporada.



Sin embargo, con la situación que se vivió anoche en la sede del primer equipo de la ciudad, el Ceuta, un club señor toda la vida, se ha cubierto de gloria. No parece lógico que un jugador que una hora antes de esa rueda ha prestado conformidad a una doble condena de diez meses de prisión, seis por tráfico de inmigrantes y cuatro por falsedad documental, tenga la oportunidad de utilizar las instalaciones del club para leer un comunicado con el que terminó amenazando a los medios de comunicación que, según su punto de vista, habían publicado falsedades. ‘Maruja’ comparecía para atacar a los mensajeros poco después de haber reconocido ante el juez ser autor de un doble delito, en el que la víctima no es otro que el inmigrante con cuyo pase pretendían lucrarse.



Pero, desde luego, quien más se lució fue el presidente de la entidad, Luhay Hamido, cuando al terminar de leer ‘Maruja’ su declaración, vino a decir que ya no hablarían más, cuando resulta que aquí los únicos que han hablado han sido ellos. Comentó que se debía respetar la presunción de inocencia… ¿pero sabe Luhay Hamido lo que está diciendo?, ¿qué presunción de inocencia cuando el propio ‘Maruja’ ha confesado ante un juez haber incurrido en los delitos de los que se le acusaba? Aquí ya no cabe ninguna presunción de inocencia, ya que el jugador ha sido condenado y además ha prestado conformidad a una sentencia judicial, de ahí la rebaja en un tercio de la pena inicialmente aplicada en base al Código Penal. Parece que el rostro visible del Ceuta no se quiere enterar o juega a la victimización del delito, algo muy pero que muy peligroso.



Por último, comentó que cuando se reuniera con su equipo técnico y la junta directiva ya vería cuál sería la decisión que tomarían, y que analizarían si la comunicarían a los medios o no. Por ahí, no, señor Luhay, porque un club que vive en un 90% de una subvención de la Ciudad Autónoma de Ceuta, una administración pública, no puede dejar escondida la decisión que se tome contra un jugador que será todo lo que ustedes quieran, pero que ha sido condenado por la comisión de dos delitos reconocidos por él mismo. ¿A qué se cree que está jugando?. Poco hay que pensarse el camino que se debe tomar con un jugador que representa los valores del deporte y que ha cometido dos delitos relacionados con la inmigración, con el pase de personas sin papeles. El Ceuta es un club señor que no puede caer en los errores que ayer cometió, de manera principal, por parte de su presidente. Esta rueda de prensa pasará a la historia como una de las más bochornosas.