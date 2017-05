Juan Gutiérrez Torres, militante del PSOE, ha enviado un comunicado en el que habla de la polémica de las afiliaciones al partido y asegura que “en ningún momento” el trabajo que hace por esta formación política es con ánimo de lucrarse porque, entre otras cosas, asegura que no le hace falta, “cosa que la parte contraria tiene mucho que decir en este tema”.

Gutiérrez dice que “si fuesen solialistas de corazón se alegrarían de que en su partido hubiera en menos de un año un aumento de más de 100 afiliados pagando rigurosamente su cuota”. “¿Dónde está el problema señora Sandra López?”, pregunta. En esta línea, le pide que “deje de malmeter y dividir el partido” y que se dedique “a dar clases, que la política no es lo suyo”. “Y si da clases al igual que ejerce la política, tiene usted mucho que desear al respecto”, le dice.

Por otro lado, dice que palpa “mucho miedo en el ambiente socialista ceutí, y todo por la ambición de un sillón”. Añade que “son acusaciones muy graves” las que hacen contra su persona y tiene claro que va a tomar acciones legales “contra la persona que lo está haciendo”.

“Decirle a la parte contraria que no me gusta llamarlos así, pero es lo que hacen sentir, que el socialismo se lleva en el corazón y que todo esto que están haciendo sobre mi persona me hace más fuerte y me da más ganas de seguir haciendo grande a mi partido. En ningún momento me van a amedrentar e intimidar. Soy una persona muy bragada en el sindicalismo y todo esto me da risa. Yo lo tomo como una pataleta de niño chico”, afirma.

Gutiérrez añade que “ellos ven que van a tener perdido el Congreso Regional y ahí es donde está más el miedo”. “El gallinero que venía siendo la sede del PSOE va a llegar un momento que va a desaparecer. Ese es el punto principal que está llevando a todo esto. Les importa poco las primarias nacionales y están pensando en la local. Si quieren guerra, la van a tener. Que no es mi táctica pero no me queda más remedio que sacar mi artillería y ponerme en pie de guerra, porque creo que se han pasado y mucho”.

“Dicen que todas las afiliaciones que se han llevado a cabo son ilegales. Pues mire usted, son totalmente legales puesto que Ferraz les dio el visto bueno. Todo aquel que se ha afiliado al partido a través de mi campaña es sin ánimo de lucrarse de nada y por voluntad propia, repito, voluntad propia. A nadie se le ha obligado. Yo he hecho mi campaña defendiendo mis ideales, que son que Pedro Sánchez sea secretario general, al igual que ellos han hecho la de Susana Díaz. Si yo he mandado un mensaje de voz no hay nada malo en ello, peor es lo que han hecho ellos de llamar uno por uno a cada militante y preguntarle dónde vive, para ir con su coche hasta la vivienda y que le firme el aval, y tengo testigos. Y lo último que han hecho es llamar uno por uno y preguntarle por qué motivo está afiliado al partido. Eso sí que es de no tener vergüenza”, concluye.