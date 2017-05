El presidente del ‘Ceuta’, Luhay Hamido, esperará la acción de la Justicia para tomar una decisión

El suceso ocurrido ayer durante el viaje del AD Ceuta FC en el barco camino a Algeciras causó gran conmoción en el ámbito deportivo ceutí. Desde el Club, conscientes de la gravedad de los hechos, como no podía ser de otra manera, y de la mala imagen que podía darse, se apresuraron a aclarar que la denuncia sobre lo acaecido y ahora investigado fue iniciativa del Club. Así informaron de ello pasadas las 11.00 horas a través de un breve comunicado en su cuenta de Facebook y así lo confirmó su presidente Luhay Hamido. “Nosotros lo hemos denunciado primero”, recalcó en declaraciones a El Faro, en tanto también subrayó que siempre defenderán la presunción de inocencia de su jugador.



En un comunicado oficial difundido sobre las nueve de la noche, el Club aseguró que “mimamos a cada uno de nuestros jugadores y, por supuesto, a I. A. (Ismael Abdelah) también”.



“Ahora vamos a esperar a que actúe la Justicia y cuando haya una sentencia firme pues veremos. Si es inocente, habrá algunos que tendrán que pedir disculpas y si no, pues será él quien las tenga que pedir”, aseveró Hamido.



No obstante, el presidente del Club afirmó que como medida provisional el delantero Ismael ‘Maruja’ estará apartado del equipo a la espera de la resolución del proceso judicial.



Según indicó Hamido, al parecer la persona indocumentada había implicado al jugador en los hechos, que no son otros que le ayudara, previo pago, a llegar a Algeciras con una documentación falsa. Esa persona “le implica y dice que está amenazado”, agregó el presidente del Club, pero reiteró que él no estaba presente cuando ocurrieron los hechos. De hecho, explica que siempre suele viajar con el Club, pero en el día de ayer no pudo desplazarse por motivos familiares. De ahí, que Hamido mantuviera la “prudencia” hasta poder hablar con el jugador y que le ofrezca alguna explicación.