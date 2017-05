El líder de los socialistas de Ceuta, Manuel Hernández, se ha pronunciado ante los “malos entendidos que se hayan podido producir por noticias y comunicados recientes aparecidos en los medios de comunicación relacionados con el PSOE de Ceuta con acusaciones graves hacia la militancia y la dirección política”. “Desde que comencé a formar parte del PSOE en Ceuta, como militante de base, hasta los momentos actuales en el que tengo el honor de dirigir a esta Federación junto a un equipo de compañeros y compañeras, el espíritu que me ha guiado ha sido siempre el de contribuir a la mejora y transformación de la sociedad ceutí, buscando lo mejor para los intereses generales de la ciudadanía. Para mí tiene una importancia especial la rigurosidad, la transparencia y la honestidad, tanto en mi actuación en la vida personal diaria como en mi función como secretario general del PSOE en Ceuta”, ha indicado.

Hernández ha querido poner especial énfasis en el respeto que ha manifestado siempre hacia otras formas de pensar, y en este argumento ha expresado su opinión sobre el proceso de Primarias que se está viviendo en su partido. “Muestro mi más elevado respeto hacia las demás candidaturas y hacia todos los compañeros que las defienden, donde creo que el proceso de Primarias supondrá un fortalecimiento del PSOE, tanto en Ceuta como en el resto de España, pero sobre todo el gran beneficiado será nuestro país y la propia ciudadanía, ya que todo ello ha llevado a plantear soluciones, tras análisis, estudios y propuestas, para abordar mejor los problemas relacionados con el empleo, salarios dignos, oportunidades para los jóvenes y mujeres, y los parados de larga duración, entre otros colectivos; buscando también soluciones a temas relacionados con la igualdad de la mujer, la pobreza y la marginación, entre otros muchos”, ha dicho.

El socialista ha tenido una consideración especial con su ciudad natal, Ceuta, para la que trabaja “con ahínco y pasión”, al referir que “lo que realmente le importa a la ciudadanía es cómo abordar los problemas de la frontera, la seguridad, el empleo, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, entre otros”. En esta línea ha indicado que está “trabajando denodadamente, tanto a nivel local como nacional, en pos de encontrar soluciones para lo que realmente les preocupa a todos los ceutíes”.

A continuación, el secretario general del PSOE de Ceuta ha denunciado públicamente “la persecución, el acoso y las amenazas políticas constantes” a las que, considera, ha sido y es sometido, tanto él como su equipo, por Sandra López en los medios de comunicación. “Nunca aceptó democráticamente los resultados de las urnas, tal y como prueba la trayectoria de ésta en los medios, desde que Hernández fue elegido por los militantes como secretario general del Partido en Ceuta, en julio de 2015”, ha añadido.

El socialista ve claramente “una turbia maniobra de López por ganar, a la desesperada, las Primarias del PSOE en Ceuta”, y ella ha optado por “el todo vale en política, si es por ganar”.

Hernández cree que “la militancia y el Partido no se merecen el comportamiento y la actitud de esta militante”, que además es la representante principal de la Plataforma de una candidata a la secretaría general a nivel federal. En este sentido, el líder socialista ha indicado que “lo que pretende es únicamente los favores de ésta posicionándose en contra de Pedro Sánchez y de los que lo apoyan, además de enmarañar a esta dirección política con sus infamias y patrañas, intentando dejar mal a las siglas socialistas y a los principios políticos de ésta, con tal de quedar por encima de todos y lograr sus intereses”.

Hernández ha dejado claro que “el hecho de ser afiliado y ser sindicalista no son cosas incompatibles, es más aquí no han habido afiliaciones para que después apoyaran a Pedro Sánchez ni a ningún otro candidato o candidata”. Además, ha apostillado, “la mayoría de las afiliaciones que comentan los medios se produjeron antes de que se viviera el fatídico Comité Federal del 1 de octubre en el que Pedro Sánchez se vio obligado a dimitir como secretario general, así que no tienen sentido los planteamientos que se realizan, y lo que resulta evidente es que hay gente que le quiere hacer daño al PSOE de Ceuta, tergiversando y diciendo mentiras”.

El máximo representante del PSOE en Ceuta argumenta que “esta militante debería de saber que no es la voz oficial del Partido, y que lo que ella dice, por tanto, no es versión oficial ni muchísimo menos, es solo su opinión. Además, su condición de miembro del Comité Federal es porque contó con el beneplácito de Pedro Sánchez en el Congreso Extraordinario donde salió elegido como secretario general federal, sin embargo fue una de los que apoyaron la abstención en una reunión del Comité Federal que sirvió a la postre para darle la Presidencia del Gobierno al Partido Popular, cuestión a la que me negué rotundamente y así lo demostré públicamente”.

El diputado ha hecho constar que “esta militante solo busca sustentar su gran ego político, a costa de su presencia constante en los medios de comunicación, cuando lo procedente es el diálogo y el entendimiento con la dirección política actual, por lo que desde el PSOE de Ceuta exigimos públicamente a esta militante el máximo respeto y disciplina”.

Manuel Hernández ha continuado el comunicado afirmando que “no creo que esta militante le haga un favor al Partido, sino todo lo contrario, no para de enredar y dar argumentos con falacias a otros partidos y, principalmente, al que gobierna, para que utilicen sus artimañas políticas en contra del Partido Socialista Obrero Español”. Además, ha añadido que “en el Partido Socialista hay personas serias, rigurosas y que trabajan por y para el mismo, y no para ser protagonista, una y otra vez, con el propósito de dañar a una organización política con más de 138 años de historia. Y nunca esta militante ha solicitado dialogar con esta secretaría general, ha sido incapaz de hacerlo, al contrario ha salido constantemente en los medios de comunicación saltándose la disciplina de Partido, y utilizando también otras plataformas como vehículos de solapamiento”.

“Estoy aquí para ayudar a construir un PSOE de Ceuta serio, trabajador, riguroso, honesto, transparente y con buenos motores propulsores para conseguir lo mejor para Ceuta y los ceutíes. Por esos motivos estoy en política, y no voy a permitir que nadie venga a hacer daño al PSOE por buscar sus propios intereses personales y de los que apoyan dicha actitud y comportamiento. Mi compromiso con el Partido y con los ceutíes siempre ha sido y es noble y leal, como lo es Ceuta”, ha concluido.