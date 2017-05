Después del revuelo (y con razón) organizado tras la denuncia de APDHA sobre las situaciones de “acoso sexual” y “vejaciones” hacia las porteadoras perpetrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de uno y otro lado de la frontera, llegó la nota de la asociación. Los sindicatos y asociaciones de CNP y Guardia Civil habían advertido que acudirían a los tribunales si no rectificaba. Y lo que ha hecho esta es lo que menos me esperaba: no han rectificado porque, dicen, ellos solo se han dedicado a trasladar las denuncias que unas porteadoras les han hecho, como parte de las entrevistas de campo realizadas para preparar su informe denuncia. Dicen, incongruentemente, que son declaraciones “creíbles” pero que no constituyen una “afirmación de la entidad”. Esto es algo como decir, creo en ellas pero por si las moscas la entidad no quiere responsabilizarse de lo manifestado.



Las matizaciones se producen después de la unión de todos los sindicatos y asociaciones para hacer un plante ante lo que era una auténtica barbaridad, pero no valen porque es una mera traducción del mítico ‘tiro la piedra y escondo la mano’ que ha ido demasiado lejos y que se vuelve en contra de la propia asociación.



Si ha habido porteadoras que les han denunciado haber sido víctimas de acoso sexual y vejaciones, y esas declaraciones las tienen grabadas, no deben perder más tiempo en acudir al juzgado. Los informes presentados ante los partidos políticos o los medios de comunicación sirven para lo que sirven, pero no van a provocar que un acosador tenga que sentarse en el banquillo si la víctima no lo denuncia. Y en este mundo de supuestos, de denuncias basadas en el ‘sí pero no’, resulta que una asociación que defiende los derechos humanos es incapaz de coger a esas víctimas a las que han entrevistado y llevarlas al juzgado para que se pueda iniciar un procedimiento sancionador en toda regla.



“No pretendemos descalificar a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, dicen ahora, pero el hecho es que lo han conseguido hablando en genérico de unas acusaciones muy graves sin aportar pruebas para que las mismas tengan un recorrido. Más grave aún es que, pasando las horas y los días, sigan sin dar traslado a un juzgado de las grabaciones de esas entrevistas de víctimas que dicen conocer. Esa y no otra sería la auténtica forma de defender la dignidad y el respeto a las mujeres; lo demás no son más que palabrerías dañinas y sin sentido.